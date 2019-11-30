Erken evliliğe çözüm yaş kriterine takıldı

Erken yaşta evlilikler sebebiyle binlerce kişinin beklediği ceza infaz indirimi düzenlemesinde, eşler arasındaki yaş farkı ile ilgili tartışma yaşanıyor. AK Parti'nin ilk hazırladığı taslakta, yaş farkı 10 yılın üzerinde olanlar, infaz indirimi kapsamı dışında tutuluyordu. Ancak, AK Parti içinde önce yaş farkı 15 olanların da kapsama dahil edilmesi gündeme geldi, ardından da erken evlilikler sebebiyle hapiste olanların tümümün bu düzenlemeden yararlanması tartışılmaya başladı.

15 yıla çıkarılması isteniyor

Bu konuda AK Parti'de görüş ayrılığı ortaya çıktı. Yaş sınırının 10 yılla sınırlandırılmasını isteyenlerin çoğunlukta olmasına rağmen, son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. AK Parti kaynakları, yaş sınırının 10 yıl olarak belirlenmesi durumunda, cezaevinden çıkamayacakların sayısının 576 kişi olduğu bilgisini verdi. Yaş farkı 15 yıl olarak belirlenirse 500 kişi daha cezaevinden çıkacak. Parti kurmayları, zorla yaptırılan evliliklerin ise infaz indirimi düzenlemesi dışında tutulacağını dile getirirken yaş farkının 15 yıl olarak belirlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İlk adım 2016'da atılmıştı

Erken yaşta evliliklerle ilgili ilk adım 2016'da atılmış fakat muhalefetin itiraz etmesi sebebiyle AK Parti, konuyu gündemden kaldırmıştı. Ancak, aradan geçen süre içinde ailelerin mağduriyetleri artarak devam etti. AK Parti kaynakları "İki taraf da rıza ile evlenmiş, aradan geçmiş beş altı yıl, çocukları olmuş. Adam şimdi hapse atılıyor. Kadın ve çocuklar mağdur oluyor" değerlendirmesi yaptı.

Yücel KAYAOĞLU