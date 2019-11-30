Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
|30 Kasım 2019 08:48
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Kamu görevlisi alımında adli sicil kaydının dışında güvenlik soruşturması yapılmasını içeren madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Konuya ilişkin haberimiz için Tıklayınız.
Gazetelerde AYM'nin güvenlik soruşturmasının iptal edilmesine yönelik kararı,
gazetelerde ilk sayfada yer aldı.
Anayasa Mahkemesinin, memuriyete girişte güvenlik soruşturmasını iptal etmesi günlük yazılı basında geniş yer buldu.
İŞTE GAZETELERİN KULLANDIĞI BAŞLIKLAR
- Türkiye Gazetesi: Devlet kapısı teröriste açıldı
- Yenişafak: Artık kripto PKK ve FETÖ'cüler memur olabilecek
- Akşam: AYM'den tartışılacak soruşturma kararı
-Star: CHP ve AYM'den FETÖ'ye vize
- Birgün : Hak gaspına red, memuriyete vize
-Cumhuriyet: AYM'den kritik iptal
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