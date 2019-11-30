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Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü

Memuriyete girişte uygulanan güvenlik soruşturması maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. AYM'nin bu kararı günlük basında geniş yer buldu
 30 Kasım 2019 08:48
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Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü

Kamu görevlisi alımında adli sicil kaydının dışında güvenlik soruşturması yapılmasını içeren madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Konuya ilişkin haberimiz için Tıklayınız.

Gazetelerde AYM'nin güvenlik soruşturmasının iptal edilmesine yönelik kararı, gazetelerde ilk sayfada yer aldı.
Anayasa Mahkemesinin, memuriyete girişte güvenlik soruşturmasını iptal etmesi günlük yazılı basında geniş yer buldu.

İŞTE GAZETELERİN KULLANDIĞI BAŞLIKLAR


- Türkiye Gazetesi: Devlet kapısı teröriste açıldı

- Yenişafak: Artık kripto PKK ve FETÖ'cüler memur olabilecek

- Akşam: AYM'den tartışılacak soruşturma kararı

-Star: CHP ve AYM'den FETÖ'ye vize

- Birgün : Hak gaspına red, memuriyete vize

-Cumhuriyet: AYM'den kritik iptal

Gazetelerin manşetine ulaşabilmek için TIKLAYINIZ.

Memurlar.Net
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