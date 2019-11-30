1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın başkan kadın işçiyi kovdu

Safranbolu'nun CHP'li kadın belediye başkanı Elif Köse, 2 çocuk annesi Fatma Özköse'yi önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı. Özköse isyan etti: Bir oğlum 13 yıldır lösemi tedavisi görüyor. Geleceğimizi kararttılar
 30 Kasım 2019 08:46
Yazdır
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, 2 çocuk annesi Fatma Özköse'yi önce sürgüne gönderdi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ise işten kovdu.

2019 yılının Ocak ayında işe girdiğini söyleyen Özköse, Safranbolu Belediyesi Beyaz Masası'nda görev yaparken Nisan ayında İtfaiye Müdürlüğü'ne sürüldüğünü iddia etti. Özköse, sosyal medyada Barış Pınarı harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili destek mesajı yazdığı için 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kovulduğunu anlattı. Özköse, "İşe girdiğim gün dünyalar benim olmuştu. Kimseye muhtaç olmadan aldığım asgari ücret ile 2 oğlum ile birlikte mutlu şekilde yaşayacaktık. Ama tüm umutlarımız ve sevincimizi elimizden aldılar. Önce sürdüler, sonra da 25 Kasım'da iş sözleşmemi iptal ettiler. Bana gelen yazıya göre ekonomik nedenle sözleşmem iptal edilmiş. Safranbolu Belediyesi benim alacağım asgari ücret ile mi düzelecek? Çocuklarımın rızkıydı. Çocuklarım bu sene üniversite sınavına girecekler. Bu moral bozukluğu ile nasıl başarılı olacaklar. Beni sadece işten atmadılar, çocuklarımın geleceğini de kararttılar. Bu nasıl vicdansızlık ?"dedi. İş sözleşmesi iptal edilen Özköse, CHP'li başkan Elif Köse'nin bir internet sitesinde "İşe geç geliyor, bunu alışkanlık haline getirdi" diye açıklama yaptığını belirterek, "İşe kartla giriş yapıyoruz, kartın hangi saatlerde basıldığı belli" dedi.

LÖSEMİLİ OĞLUNU DA KARALADILAR

13 yıldır lösemi hastası oğlunun tedavisi ile uğraşan Özköse, "Sosyal medyada 'çocuğu hasta değil onun üzerinde polemik yapıyor' dediler. 18 yaşında olan oğlum Burak 13 yıl önce Lösemi hastalığına yakalandı, tedavi gördü, iki kez hastalığı tekrarladı. Hala kontrolleri sürüyor" dedi.

Ali Faik Atay
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1,5 milyon genç teröre karşı uyarıldı
30 Kasım 2019 07:15		 İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
29 Kasım 2019 20:59
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası
29 Kasım 2019 20:56		 Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama
29 Kasım 2019 20:33
TBMM'de RTÜK üyeliği seçimi bütçeden sonra
29 Kasım 2019 17:40		 Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu
29 Kasım 2019 16:50
İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor
29 Kasım 2019 15:55		 Hakkari Valiliğinden '15 günlük' yasaklama
29 Kasım 2019 14:33
Turizm merkezlerinde imara aykırı yapılara göz açtırılmıyor
29 Kasım 2019 13:38		 RTÜK'ten 'yüksek reklam sesi'ne ayar
29 Kasım 2019 11:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
Erken evliliğe çözüm yaş kriterine takıldı
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
30 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Denizdeki Sevr'i parçaladık
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
concorde yanılımı 1
romantik erhan 2
yaşar 3
doru 1
domat 2
veysel mutlu 2
kısayol 1
efsane cuma 6
sosyal 2
tuğçe haşimoğlu 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak- Güncellendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam