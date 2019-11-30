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Haydi Türkiyem şansın bol olsun

Hırsı ile göğsümüzü kabartan, performansı ile alkış toplayan Türkiye'nin rakipleri bugün belli oluyor. 12 ülkede yapılacak EURO 2020'de grup kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekiliyor. 3. torbadan gireceğimiz kura çekimi Ay-Yıldızlılar'ın mücadele edeceği şehirleri de belirleyecek
 30 Kasım 2019 08:20
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Haydi Türkiyem şansın bol olsun

Şenol Güneş ve talebelerinin tarih yazarak kazandığı Avrupa Şampiyonası finalleri için artık kura günü. Fransa'nın ardından grubumuzu 2. sırada tamamlayarak EURO 2020 bileti alan Ay-Yıldızlılarımız'ın rakipleri de bugün Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek kura ile belli olacak. 24 ülkenin 4 torbaya ayrılacağı kura çekiminde Türkiye, 3. torbada yer alacak. Avrupa Şampiyonalarının 60. yılı olması nedeniyle turnuva 12 ülkede gerçekleştirilecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da başlayacak olan şampiyona 12 Temmuz'da Londra'da Wembley Stadı'nda kupanın kaldırılması ile sona erecek. Kura çekimi TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

'AMAN TÜRKİYE GELMESİN'

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı tüm rakiplerin kendilerinden çekindiklerini söyledi. Fransızların Türkiye'yi istemediklerini belirten Yardımcı, "Fransız yetkililer ile kurayı konuştuk. Bize 'aman aman, biz Türkiye ile aynı gruba düşmek istemiyoruz. Yeter, iki maç yaptık, ayrı gruplara düşelim' dediler. İzlanda ile hep aynı gruba düştük, belli olmaz, onlar bizim kaderimiz" dedi.

MERİH DEMİRAL EN İYİ 11'DE

Juventus forması giyen Merih Demiral, A Milli Takım'daki performansı ile Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. 21 yaşındaki oyuncumuz EURO 2020 elemelerinin en iyi 11'ine seçilirken, en iyi takım şu isimlerden oluştu: Pyatov (Ukrayna), Ramos (İspanya), MERİH DEMİRAL (TÜRKİYE), Sigurdsson (İzlanda), Kousoulos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Bernardo Silva (Portekiz), Wijnaldum (Hollanda), Zahavi (İsrail), Sterling (İngiltere), Kane (İngiltere), Memphis Depay (Hollanda).

UEFA 371 MİLYON EURO DAĞITACAK!

EURO 2020 öncesinde UEFA, bir önceki turnuvaya göre primlere %25 zam yaptı...

KATILIM: 9.25 milyon Euro

BERABERLİK: 750 bin Euro

GALİBİYET: 1.5 milyon Euro

SON 16: 2 milyon Euro

ÇEYREK FİNAL: 4 milyon Euro

YARI FİNAL: 5.5 milyon Euro

FİNALİST: 10 milyon Euro

ŞAMPİYON: 34 milyon Euro

PLAY-OFF'TAN 4 TAKIM DAHA GELECEK!

Play-off etabında A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere kalacak.

1. Torba

İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

2. Torba

Hollanda, Fransa, Hırvatistan, İsviçre, Polonya, Rusya

3. Torba

Türkiye, Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. Torba

Finlandiya, Galler, 4. torbaya gelecek diğer 4 takım, play-off maçları sonrasında belli olacak.

SORU - CEVAP

Bülent TİMURLENK: Şeker kura yok

* Kaçıncı torbadan hangi rakipleri istersiniz?

Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'ndan daha zor bir turnuva. Finallere kaldığınızda şeker kura diye bir şey yok. Turnuvaya iyi hazırlanıp maksimum performans gösterip, olur ya ilk maçı kaybetseniz bile vazgeçmemeniz gereken çetin bir futbol bayramı. Bu yüzden '1. torbadan Ukrayna, 2. torbadan Polonya gelsin' demenin bir manası yok. Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya maç kaybetmeden gidiyoruz. Yarı final oynadığımız 2008 kadrosundan çok daha iyi bir defans kadrosu var. Kabul edelim o tarihte son vuruş yapacak çok fazla alternatifimiz vardı. Turnuvalarda az gol yiyen takım olmak çok mühimdir. Bu çizgiyi tutturduk. Geliştirmemiz gereken nokta, rakibi kilitlediğimiz maçlarda rakibin kilidini açabilmek. Bunun için Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı gibi isimlerin turnuvada büyümesi gerekir. Orta saha ve forvet hattında kimsenin vasat oynama lüksü olmayacak bir Haziran ayı bekliyor bizi.

* Hangi şehirler bizim için daha uygun olur?

Gurbetçilerimizin yoğun olduğu Orta Avrupa'da, Almanya veya Hollanda'da oynamak elbette lehimize. Farklı bir vize isteyen İngiltere ve uzak İspanya'ya (Bilbao) gitmezsek iyi olur. Bunun yanında Türkiye'den vize istemeyen Rusya'da da büyük destek bulabiliriz. Kardeş ülke Azerbaycan'da da Türkiye'den giden taraftarların yanında Azerbaycan Türkleri de milli takımımızı yalnız bırakmazlar. 2016'da tribün desteğimiz eksik değildi. Ancak iyi oyun ve doğru taktik tribünlerin desteği ile gelmiyor. Siz hazır olmazsanız arkanızda 100 bin kişi de olsa nafile. İspanya ve İngiltere dışında her yerde büyük destek buluruz.

SUAT UMURHAN

Sabah
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