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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdıARDAHAN (AA) - Ardahan kent merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.Gece başlayan karla karışık sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışı bıraktı.Aralıklarla yoğunlaşan ken nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.Vatandaşlar bu yıl geçte olsa kent merkezine mevsimin ilk karı düştüğünü, bunun sürpriz olmadığını söylediler
 30 Kasım 2019 09:15
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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdıARDAHAN (AA) - Ardahan kent merkezinde mevsimin ilk karı yağdı.Gece başlayan karla karışık sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışı bıraktı.Aralıklarla yoğunlaşan ken nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.Vatandaşlar bu yıl geçte olsa kent merkezine mevsimin ilk karı düştüğünü, bunun sürpriz olmadığını söylediler.
Anadolu Ajansı
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