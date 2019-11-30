Karayollarında durum
|30 Kasım 2019 09:39
|Yazdır
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak, sürücüler, İzmit Doğu Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.
İzmir Çevre yolunun Gaziemir-Buca Kavşağı 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki, Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki, Elazığ-Bingöl yolunun 3-6. kilometrelerindeki ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi
30 Kasım 2019 11:06
|Kapıkule'deki tır çilesi bitiyor
30 Kasım 2019 08:41
|TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi
29 Kasım 2019 12:21
|BDDK: Banka borcunun silinmesi hedeflenmiyor
29 Kasım 2019 11:40
|Bal ormanlarının sayısı 2023'e kadar yüzde 40 artırılacak
29 Kasım 2019 11:32
|Bakan Pakdemirli: OGM'de 19,8 milyon hektarlık orman tapusu var
29 Kasım 2019 10:36
|Yeni ekonomi paketi geliyor
29 Kasım 2019 09:15
|Karayollarında durum
29 Kasım 2019 08:26
|İslam Tahkim Merkezi kuruldu
29 Kasım 2019 07:45
|Akdeniz'de oyun şimdi başladı
29 Kasım 2019 06:11