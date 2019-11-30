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Yapay zeka tüp bebek yönteminde uygulandı, gebelikte başarı oranı arttı

Yapay zeka tüp bebek yönteminde uygulandı, ileri yaştaki gebelikte başarı oranı arttı
 30 Kasım 2019 09:41
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Yapay zeka tüp bebek yönteminde uygulandı, gebelikte başarı oranı arttı

Yıllardır annelik hayali kuranların yüzü artık yeni teknolojiyle gülüyor. Tüp bebek tedavisinde kullanılan yapay zeka yöntemiyle ileri yaştaki kadınların hamile kalma olasılığı artıyor.

Yapay zeka, tüp bebek uygulamasında da kullanılıyor. Türkiye'de uygulanmaya başlayan bu yöntemle, en sağlıklı embriyolar seçilirken başarı oranları da yüzde 80'lere kadar çıkıyor. Bu uygulamayla yüzü gülen 39 yaşındaki Esra Kutlu da bebeğini kucağını almak için gün sayıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Hakan Yaralı, tüp bebek tedavisinde kullanılan yapay zeka uygulamasıyla başarılı neticeler aldıklarını vurgulayarak, yapay zeka yöntemiyle embriyo analizi yaptıklarını belirtti.

İleri bayan yaşının 38 ile 45 yaş aralığında olduğunu aktaran Yaralı, "Empriyolarda genetik ayıklama yaptığımız zaman biyopsiden aldığımız hücrelerin analizinde yapay zeka kullanmaktayız. Yapay zeka kullanmadan önce insanın değerlendirdiği uygulamalarda da başarılı neticeler alabiliyorduk fakat yapay zeka uygulamasıyla bireysel hataları en aza indirgemek mümkün olabiliyor" diye konuştu.

Yapay zeka ile gebe kalma oranı artıyor, düşük riski azalıyor

İleri yaş kadınlarda uygulanan bu metotla tek embriyo transferinde başarıların arttığını söyleyen Yaralı, "Yüzde 78-79 gebe kalma oranı yakalamaktayız. Tek embriyo uygulaması başına yüzde 63 canlı doğma oranlarını yakalamaktayız. Yapay zeka uygulaması ile gebe kalma oranlarının arttığını düşük oranlarının azaldığını önemli ölçüde gözlemledik. Genetik ayıklama bayan yaşı ilerledikçe embriyolarda kramozal problem riski artıyor. Klasik tüp bebek uygulamalarında dış görüntü bizim için yanıltıcı olabiliyor. Halbuki biz sağlıklı embriyo transferi yapılmasını arzu ediyoruz ve bunu tek embriyo transferi ile başarmayı hedefliyoruz. Ayıklamam yöntemiyle doğru embriyoya ulaşmak mümkün oluyor" şeklinde konuştu.

Yapay zeka uygulamasıyla ilk transferde başarılı sonuç alan 20 haftalık gebe Esra Kutlu, "Biz modern hayatın getirdiği tempoyla çocuk sahibi olmaya çok geç yaşta karar verdik. Bunun riskleri vardı ve bu riskleri elimine etmek adına bu yöntemi tercih ettik. İlk denememizde de başarıya ulaştık" dedi.

Çok mutlu ve keyifli olduğunu dile getiren Kutlu, "Bu süreç doğası gereği çok stresli bir süreç aslında ama sonuca ulaştığınızda ve bunun doğru embriyo ile olduğunu bildiğinizde bu sürecin keyfini yaşamaya başlıyorsunuz. Her şey yolunda gidiyor bebeğimizi kucağımıza alacağımız günü heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Baba adayı Aykut Kutlu da bebeklerini kucağına almak için sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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