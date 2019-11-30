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Alt gelir grubu için konut geliyor

Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte alt ve orta gelir grubu için çok önemli bir proje hazırlığında olduklarını söyledi.
 30 Kasım 2019 10:15
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Alt gelir grubu için konut geliyor

Kurum, "Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 100-150 bin konut hedeflerinin olacağı çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

SÜPER LİG GEREKİYOR

Kurum "Türkiye'nin onlarca marka şehirle 'Şehirler Süper Ligi'nde yer alması gerekiyor. Bu hem ekonomik rekabet gücümüz hem de uluslararası ilişkilerimiz bağlamında çok önemli. Türkiye, şehirleriyle bu yeni dünya oyununda sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yerini almalıdır. İnsan merkezli bir kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirleri inşa etmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü tamamlayacak adımları atıyoruz. Enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmış yapılar inşa ediyoruz" dedi.

Kurum "İstanbul'u finans merkezi haline getirecek çok önemli bir adımı Ataşehir'de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yapımıyla attık. Sadece şehrimizi değil, yakın Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu ilgilendiren finans merkezinin inşaatını hızlandırdık ve 2021 sonunda tamamlamak istiyoruz" dedi.

İSTANBUL 22 MİLYON

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar "Atık sektörünün güç olarak inşaat sektörünü geçeceği konuşuluyor. İstanbul'da günde 22 bin ton çöp çıkıyor. Bu, İstanbul'da yaşayan nüfus 22 milyon demek" dedi.

Yeni projeler için yeni model

Zirvede konuşan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım "Yeni proje üretiminde arsa sahibi, müteahhit ve finans kuruluşu ortaklığı oluşturmalı ve proje süreci bu şekilde yönetilmeli" dedi. GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici ise kentsel dönüşümde 6.5-7 milyon konutun dönüşümünün söz konusu olduğunu kaydederek "1999 depreminden önce inşa edilmiş İstanbul'da 3 milyon, Türkiye'de 13 milyon konut var, bu da 400-500 milyar dolar finans gerektiriyor" dedi. KONUTDER Başkan Yardımcısı Ziya Yılmaz ise yabancıya mülk satışının çok önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, "7 milyona yakın konut dönüşmesi gerekiyor, kaynağa ihtiyacımız var" dedi.
Star Gazetesi
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