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6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis

6 milyon 162 bin lirayı zimmetine geçiren eski icra müdürüne 30 yıl hapis cezası
 30 Kasım 2019 11:01
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6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis

Eskişehir 6'ncı İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla kardeşiyle birlikte tutuklu yargılanan eski müdür Sedat Dilber, 32 yıl 24 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski icra müdürü Sedat Dilber (44), kardeşi İmdat Dilber (42) ve tutuksuz yargılanan diğer kardeş Hasan Hüseyin Dilber (36) ile avukatlar hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Sedat Dilber, amacının paranın tamamını toparlayıp iade etmek olduğunu belirterek, "Amacım paranın tamamını toparlayıp iade etmekti. Bu amaçla yurt dışına çıkmıştım. Fakat parayı toparlayamadım. Başka kimsenin de zarar görmesini istemediğim için avukatım aracılığı ile bu suçu işlediğime ilişkin bildirimde bulundum. Benim kaçmak gibi bir niyetim yoktu. Kardeşlerimin bu suça iştirakleri söz konusu değildir. Olayın ayrıntısından haberleri yoktu" diye konuştu.

Savunmasında pişman olduğunu belirterek savcılık tarafından yapılan denetimleri eleştiren Dilber, "Savcılık tarafından sağlıklı bir şekilde denetim yapılsaydı olay ortaya çıkardı. Dolayısıyla nitelikli zimmet suçu yoktur. Benim düzenlemiş olduğum reddiyat makbuzları zimmet suçunun yasal unsurudur, ayrı bir suçu oluşturduğu kanaatinde değilim. Soruşturma makamlarına samimi olarak beyanda bulundum, gerekli açıklamaları yaptım. İade etmiş olduğum ve ulaşılmasını sağlamış olduğum maddi değerler de nazara alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını düşünüyorum. Hatamı kabul ediyorum, pişmanım, ben aslında bu zararı gidermek istiyorum ama cezaevinde olduğum için zarar gideremiyorum. Bunu mahkemenin takdirine sunuyor ve zararın giderilebilmesi için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savunmalardan sonra mahkeme heyeti tutuklu sanık Sedat Dilber'e 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' suçundan 30 yıl 24 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kardeşlerden tutuklu yargılanan İmdat Dilber ise 'zimmet suçuna yardım etmek' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın tutuksuz sanığı olan diğer kardeş Hasan Hüseyin Dilber'in de beraat etmesine karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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