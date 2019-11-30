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Adana'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli serbest bırakıldı

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
 30 Kasım 2019 11:16
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Adana'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli serbest bırakıldı

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan zanlılardan 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince üç gün önce Adana, Ankara ve Mersin'de, 26 FETÖ şüphelisine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüpheliden 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında meslekten ihraç edilmiş 3. sınıf emniyet müdürleri T.A. ile O.N. ile 4. sınıf emniyet müdürü C.T'nin de olduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, operasyon kapsamında aranan firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana, Ankara ve Mersin'de, 26 FETÖ şüphelisine yönelik operasyonda, 24 şüpheli yakalanmıştı. Aralarında 1 komiser ile askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu 2 kişinin bulunduğu 12 zanlı adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden "ağabey" konumundaki 2'si tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Anadolu Ajansı
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