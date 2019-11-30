Bu yılın 10 ayında 4,8 milyona yakın hasta ambulanslarla taşındı

Sağlık Bakanlığına ait, kara, deniz, helikopter ve uçak ambulansları bu yıl ekim ayı sonuna kadar toplam 4 milyon 777 bin 909 hasta ve yaralının sağlık kurumlarına naklini sağladı.

112 acil sağlık hizmetlerinden vatandaşlar, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saatinde ücretsiz 112 hattını arayıp komuta kontrol merkezine ulaşarak yararlanabiliyor.

Ardından olay yerine en yakın istasyondan tam donanımlı ambulans görevlendirilerek hasta ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahale yapılıyor ve ihtiyaç halinde en yakın hastaneye nakil yapılıyor.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, sağlıkta yapılan yatırımlarla, 112 acil sağlık hizmetleri ülke geneline tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak istasyon sayısı 2 bin 840'a çıkarıldı.

Bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla 4 milyon 771 bin 915 hasta ve yaralı, 112 kara ambulanslarıyla nakledildi.

112'ye gelen acil çağrılar sonrasında, yüzde 95 oranında, kentlerde ilk 10 dakikada, kırsal alanda ilk 30 dakikada vakaya ulaşıldı.

Bugün itibarıyla yurt içi ve dışında profesyonel anlamda medikal kurtarma ve müdahale hizmetlerinde 11 bin 993 UMKE personeli görev yapmaya hazır durumda.

- Kara ambulans sayısı 5 bin 469'a çıkarıldı

112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kara ambulans sayısı 5 bin 469'a çıkarıldı.

Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilme, müdahale edebilme amacıyla 250 palet takılabilen ambulans, 22 önünde kar bıçağı bulunan kombi paletli ambulans (snowtrack), 62 dört yaralı taşıyan ambulans, 91 yoğun bakım-obez ambulansı, 62 motosiklet ambulans sayısına ulaşıldı.

İstanbul, Balıkesir Marmara Adası ve Çanakkale'de 6 deniz ambulansı ile hizmete alındıkları 2007 ile 2019 Ekim ayı tarihleri arasında 19 bin 855 hasta taşındı. Öte yandan deniz ambulanslarıyla bu yılın ilk 10 ayında ise toplam 3 bin 272 hasta nakledildi.

Türkiye'de 17 ilde konuşlanan ve gündoğumu-günbatımı arasında hizmet veren 17 helikopter ambulansla, hizmetin başladığı 2008 yılından bugüne kadar 215'i organ olmak üzere toplam 31 bin 841 hasta ve yaralı taşındı. 2019 Ekim sonu itibarıyla da helikopter ambulanslarla bin 742 hasta nakledildi.

Ankara ve İstanbul'da konuşlanan 3 uçak ambulans ile hizmete girdikleri 2010 yılından 2019 Ekim ayı sonuna kadar 757'si organ olmak üzere 13 bin 522 hasta ve yaralı taşındı. Yurt dışına 30, yurt dışından ülkeye de 673 hasta nakledildi. Bu yılın 10 ayında ise taşınan hasta ve yaralı sayısı 980 oldu.