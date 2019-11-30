'Okuma kültürü bebeklik döneminde başlatılmalı'

- Türkiye'deki ilk bebek kütüphanesini Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Karabük'te oluşturan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Ceylan, "Bebekler ne kadar erken yaşta kitapla tanışırlarsa dil gelişimi ve akademik becerilerinin daha üst noktada olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Prof. Dr. Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar okuma kültürünün bebeklik döneminden başlatılması için çalışmalar yaptığını, çalıştaylar düzenlediğini söyledi.

Bebek kütüphanesi fikrinin, bu yaş grubuna yönelik etkinlik için davet edildiği bir kütüphanede ortaya çıktığını anlatan Ceylan, Türkiye'de ilk bebek kütüphanesinin 1 Kasım 2018'de Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinin bir bölümünde açıldığını dile getirdi.

Ceylan, yoğun talep olunca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bunu revize ederek kendilerine desteklerde bulunduğunu aktardı.

- Çocuk gelişimi bakımından 0-3 yaş çok önemli

Gelişim bakımından 0-3 yaşın çok önemli olduğunu, çocukların erken yaşta kitapla uyarıcıyla tanışmalarının iyi olacağını, bunun gelişimi destekleyeceğini ifade eden Ceylan, "Bu konuda ailelere hizmet vermeye başladık. Oluşturduğumuz bebek kütüphanesinde aile eğitimleri, oyunlar, resim, müzik ve yaratıcı dans gibi birçok etkinlik oluyor. Bebekler ve ailelerle birlikte bunları uygulama fırsatımız var. Üniversitemizde çocuk gelişimi bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz var. Her gün 5 öğrenci program oluşturdu. Bütün aileler buraya gelip bunlardan yararlanabiliyor." diye konuştu.

Ceylan, kütüphanenin bebekleri ve ailelerini kitapla tanıştırma, okuma kültürü ve erken okuryazarlık becerisini kazandırılması açısından da büyük bir hizmet sunduğuna dikkati çekti.

Araştırmaların "okul öncesi eğitim programlarından yararlanan çocukların akademik anlamda daha başarılı." olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:

"Biz de şunu iddia ediyoruz, erken yaşta kitapla tanıştırdığımız için bebekleri, dil gelişiminin daha iyi olduğunu varsayıyoruz. Bebekler ne kadar erken yaşta kitapla tanışırlarsa dil gelişimi ve akademik becerilerinin daha üst noktada olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunu iddia ediyoruz ve farkındalığını da yaşıyoruz. Duyu eğitimleri veriyoruz çünkü beyne beş duyuyu kullanarak biz bebek kütüphanelerinde birçok materyalle ulaştığımızı düşünüyoruz. Ailelerin geri dönüşleri de bunları kazandırdığımızı gösteriyor."

Türkiye'nin birçok ilinde bebek kütüphanesi olmasını arzu ettiğini, bunun için yola çıktıklarını ve Karabük'tekinin bir model olduğunu bildiren Ceylan, "Bizim amacımız Türkiye'deki bütün illerde bir bebek kütüphanesi oluşması." dedi.

Ceylan, bu yolda olumlu adımlar atıldığına değinerek, halen Türkiye'de 3 bebek kütüphanesi olduğunu söyledi.