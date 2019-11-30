İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi ile Kocaeli, Yalova'da öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
|30 Kasım 2019 12:37
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İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi ile Kocaeli, Yalova'da öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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