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'Ayakkabısız okul'da devamsızlık en aza indi

Aydın'da ev ortamında eğitim alan ve başarıları yükselen öğrenciler çevre temizliğine de özen gösteriyor - Okul müdürü Fatih Mehmet İlter:- "Kırsal bölge olmasından dolayı öğrencilerimiz devamsızlık yapabiliyor. Bu projeyle birlikte devamsızlığı tamamen ortadan kaldırdık, yüzde 100 devam sağladık"- Öğrencilerden Zeynep Yılmaz:- "Şimdi okulumuz daha temiz. Aynı evimiz gibi düzenli tutmaya çalışıyoruz"
 30 Kasım 2019 12:16
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'Ayakkabısız okul'da devamsızlık en aza indi

- Aydın'da "Okulum Benim İkinci Evim" projesi kapsamında bu yıl "ayakkabısız" ders verilmeye başlanan okulda devamsızlık oranları düşerken başarı ortalamasında da yükseliş kaydedildi.

Efeler ilçesi Yılmazköy İlkokulu'nda eskiyen zeminin yenilenmesi için çalışmalara başlayan okul müdürü Fatih Mehmet İlter, yüksek lisans yaptığı yıllarda araştırmasını yürüttüğü, İngiltere ve Finlandiya'daki "ayakkabısız okul" projesini hayata geçirmeye karar verdi.

Okuldaki öğretmenler ve öğrencilerin aileleriyle konuyu paylaşan İlter, projenin hayata geçmesi için gerekli makamlardan onayları almasının ardından çalışmalara başladı.

"Okulum Benim İkinci Evim" projesi kapsamında Aydın Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul Aile Birliği ve velilerin desteğiyle okulun eskiyen zeminine parke döşenip, duvarlarına da resimler çizildi ve okuma köşeleri oluşturuldu.

Öğrencilerin sınıflara ayakkabısız girmesi için gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm öğrencilere okul terliği alındı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında zilin çalmasıyla okula terlikleriyle giren öğrenciler, derslerini ev ortamında minderlerin üzerinde ve özel sıralarda işlemeye başladı.

Okul bahçesinde her sınıf için ayrılan özel alanlarda sebze de yetiştiren öğrenciler, kümes hayvanları ve bir sokak köpeğinin de bakımını üstleniyor.

- "Öğrencilerin başarısının arttığını gözlemledik"

Okul müdürü Fatih Mehmet İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmalara göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun evde sandalyede oturarak değil uzanarak kitap okumayı tercih ettiğini gördüklerini, okuldaki şartların ev ortamına yakın olmasının öğrencilerin başarısını da olumlu etkileyeceğini düşünerek projeye başladıklarını söyledi.

Projenin hayata geçmesi konusunda öğretmenlerin, öğrenci velilerinin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önemli katkı sunduğunu kaydeden İlter, okulun hem içini hem dışını rahat ve sıcak bir ortam haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Projenin kısa sürede olumlu sonuçlarını almaya başladıklarına işaret eden İlter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulumuz taşımalı eğitim merkezi. Öğrencilerimizin hemen hemen yarısı taşımalı geliyor. Kırsal bölge olmasından dolayı da öğrencilerimiz devamsızlık yapabiliyor. Bu projeyle birlikte bu devamsızlığı tamamen ortadan kaldırdık. Yüzde 100 devam sağladık. Öğretmenlerimizin yaptığı birebir görüşmelerde ve uyguladığı testlerde başarının da geçen yıllara oranla arttığını gözlemledik."

Öğrencilerin temizlik konusunda da daha hassas hale geldiğini bildiren İlter, sınıfları evleri gibi gören öğrencilerin yere çöp atmadığını, silgi kalıntılarının dahi toplanıp çöpe atıldığına şahit olduğunu aktardı.

- Minder üzerinde kitap keyfi

2. sınıf öğrencisi İlayda Selçuk, yenilenen okulunu çok sevdiğini, özellikle minderlerin üzerinde kitap okuduğunda kendisini evinde gibi hissettiğini ifade ederken 4. sınıf öğrencisi Deniz Cem Kaygül de artık daha temiz bir okulda ders görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

4. sınıf öğrencisi Zeynep Yılmaz ise kitap köşesinde uzanarak kitap okuduğunu, Zeytin adını verdikleri köpekle oynadığını, geçen yıla göre okulunu daha çok sevdiğini anlattı.

Yılmaz, "Okulumuza eskiden ayakkabıyla girdiğimiz için ayakkabıların altındaki tozlar da okulumuza giriyordu, biraz kirliydi. Fakat şimdi okulumuz daha temiz. Aynı evimiz gibi düzenli tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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