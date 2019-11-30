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Diş enfeksiyonundan ölen kişin mezardan çıkarılarak otopsi yapıldı

Savcılığın talimatıyla mezarı açılan kişinin cenazesi, otopsinin ardından yeniden defnedildi
 30 Kasım 2019 13:04
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Diş enfeksiyonundan ölen kişin mezardan çıkarılarak otopsi yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğünün öne sürülmesinin ardından mezarı açılan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Durmuş Ay'ın (39) eski eşi Müjgan Korkmaz'ın, İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kabri açıldı.

Antalya Adli Tıp Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Ay'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Ay'ın cenazesi, Serik ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Kocadayılar Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden defnedildi.

Merkez Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ay (39), halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine kaldırılmış, acil servisteki ilk müdahalede 15 gün kadar önce dişlerini çektirdiği belirlenmişti. Gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesinde şoka girdiği tespit edilen Ay, 26 Kasım'da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.

Durmuş Ay'ın dişini çektiği iddia edilen Hüseyin A. tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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