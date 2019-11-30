Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
|30 Kasım 2019 13:59
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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 28 Kasım'da Derecik ilçesinin Ortaklar köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki kalaşnikof, 7 şarjör ve 180 fişek, roketatar, roketatar mühimmatı, sevk fişeği, el telsizi ve 876 doçka mühimmatı ele geçirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
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