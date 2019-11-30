1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
 30 Kasım 2019 13:59
Yazdır
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 28 Kasım'da Derecik ilçesinin Ortaklar köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki kalaşnikof, 7 şarjör ve 180 fişek, roketatar, roketatar mühimmatı, sevk fişeği, el telsizi ve 876 doçka mühimmatı ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde
30 Kasım 2019 12:01		 Adana'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli serbest bırakıldı
30 Kasım 2019 11:16
Adana'da kaldırımdaki bombalı saldırıyla ilgili 8 YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
30 Kasım 2019 10:35		 Kaçırdıkları çocukları TSK'ya karşı kullanıyor
30 Kasım 2019 09:55
Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
29 Kasım 2019 22:13		 Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar
29 Kasım 2019 20:07
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
29 Kasım 2019 19:04		 Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
29 Kasım 2019 18:51
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
29 Kasım 2019 18:39		 İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi sahte pasaportla yakalandı
29 Kasım 2019 18:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:19 - Prof. Dr. Murat Tosun için AFSÜ'de tören15:18 - Otomobilin çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi15:16 - Başkentte döner ve fast food restoranları denetlendi15:15 - Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı15:13 - Tatilciler güneşli havanın keyfini denize girerek çıkardı15:07 - 'TANAP ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür'15:00 - Sakarya'da gölde kayığın devrilmesi sonucu iki genç kayboldu14:56 - Ceza infaz kurumlarında kitapların kapağı özgürlüğe açılıyor14:51 - 'Batmadan' bölgede yaşanan insan hakları ihlallerini gün yüzüne çıkarıyor14:45 - Yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini artırdı
14:34 - 'Yemin olsun Ortadoğu'ya barış ve huzuru getireceğiz'14:31 - Pakistan'da 15 bin 755 öğrenci Maarif okulları matematik olimpiyatlarına katıldı14:16 - Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı13:59 - Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi13:47 - 'Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli'13:40 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu13:24 - Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı13:20 - E-devlet logosuyla vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
'Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli'
EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
groza 1
nasır 2
sosyal 3
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
çok tatlısın 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
awm 1
çılgın orman 1
doru 1
ebru polat 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak- Güncellendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam