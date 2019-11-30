Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA İDARİ İŞLEMLER VE İDARİ DAVALARIN AKIBETİ NE OLACAK? Anayasa Mahkemesinin, güvenlik soruşturmalarına dair kararında, ileri tarihli bir yürürlük şartı öngörmemiştir. Kanun hükmü iptal olmuştur ve bugün itibariyle güvenlik soruşturması yapılmasını öngören bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle hem idarelerin "657'e tabi memur" alımlarında güvenlik soruşturması yapmaması gerekmektedir hem de idare mahkemelerinin, yürüyen davalarda Anayasa Mahkemesi kararını dikkate alması gerekmektedir.