Tatilciler güneşli havanın keyfini denize girerek çıkardı
|30 Kasım 2019 15:13
|Yazdır
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Antalya'da bahardan kalma bir gün yaşanıyor.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 61 ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.
Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler, çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları balık tutmayı tercih etti.
Bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturarak sıcak havanın keyfini çıkardı.
Tatil için Almanya'dan Antalya'ya gelen Tevfik Toyran, denize girmenin tadını yaşadığını söyledi.
Antalya'da dört mevsim denize girilebildiğini belirten Toyran, "Burada kendimizi çok özel hissediyoruz. Denize giriyor, bisiklet sürüyoruz. Almanya'da çok az gördüğümüz güneşin keyfini burada bol bol yaşıyoruz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Murat Tosun için AFSÜ'de tören
30 Kasım 2019 15:19
|'Batmadan' bölgede yaşanan insan hakları ihlallerini gün yüzüne çıkarıyor
30 Kasım 2019 14:51
|Yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini artırdı
30 Kasım 2019 14:45
|Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısı
30 Kasım 2019 14:16
|İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı
30 Kasım 2019 12:37
|Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
30 Kasım 2019 09:15
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
30 Kasım 2019 06:31
|İstanbul'da vapur seferine lodos engeli
30 Kasım 2019 06:03
|Mavi, başörtülüye ayrımcılık yapan firmayla ilişkisini bitirdi
29 Kasım 2019 20:04
|Koruma altına alınmışlardı, sayıları hızla artıyor
29 Kasım 2019 18:47