Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobilin çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi
İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
|30 Kasım 2019 15:18
|Yazdır
İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Çanakkale asfaltı üzerinde yol kenarından Menemen yönüne doğru yürüyen 28 yaşındaki Ozan Çavuşoğlu'na plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çavuşoğlu'nun, Menemen Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
Polis ekipleri, otomobil ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bitlis'te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
30 Kasım 2019 15:27
|Pakistan'da 15 bin 755 öğrenci Maarif okulları matematik olimpiyatlarına katıldı
30 Kasım 2019 14:31
|Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı
30 Kasım 2019 13:24
|E-devlet logosuyla vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi
30 Kasım 2019 13:20
|Sis nedeniyle ormanda kaybolan yaşlı çift, AKUT ve jandarma ekiplerince bulundu
30 Kasım 2019 13:08
|Diş enfeksiyonundan ölen kişin mezardan çıkarılarak otopsi yapıldı
30 Kasım 2019 13:04
|Aksaray'da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
30 Kasım 2019 11:22
|6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
30 Kasım 2019 11:01
|Taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
30 Kasım 2019 10:07
|Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü
29 Kasım 2019 20:49