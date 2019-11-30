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Otomobilin çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
 30 Kasım 2019 15:18
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Otomobilin çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Çanakkale asfaltı üzerinde yol kenarından Menemen yönüne doğru yürüyen 28 yaşındaki Ozan Çavuşoğlu'na plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çavuşoğlu'nun, Menemen Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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