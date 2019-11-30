Ak Parti'nin ilk Maliye Bakanı Unakıtan Ailesi'nin kaçak yapısı yıkıldı

AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unaktında'ın Küçükçamlıca'daki villasının kaçak katı hakkında yıkım kararı çıktı.

Yıkımın ardından Sözcü'ye konuşan Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, darbedildiğini iddia etti ve Üsküdar Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Bu zulüm son bulmalı" diyen Ahsen Unaktın'a Üsküdar Belediyesi'nden cevap geldi.

BELEDİYE BAŞKANI: "KANUN NE DİYORSA ONU YAPTIK"

Habertürk'e konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çatı tadilatı adı altında son bir ay içinde kaçak kat çıktı Ahsen Hanım. Kendisini davet edip kaçağa göz yummayacağımızı anlattım ve kaçak katı yıkıldı. Kanun ne diyorsa onu yaptık. Tartaklanması söz konusu değil. Kılına bile dokunulmadı." dedi.

VİLLANIN GEÇMİŞİ

Merhum Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Küçükçamlıca'da bahçe olarak aldığı 2 bin 210 metrekarelik araziye ilk villasını 7 Aralık 1983'te yaptı.

Yaklaşık 13 yıl sonra 1998'de ise ikinci villayı inşa etti.

Ancak 1991'de arsanın da bulunduğu bölge doğal SİT alanı ilan edildiği için sonradan yapılan villa kaçak statüsüne girdi.

İlk villanın 1999 depreminde zarar görmesi, ikinci villanın da kaçak olması nedeniyle Unakıtan, 2005 yılında villalarını yıktı.

3 VİLLA BİRDEN YAPTI

Unakıtan'ın parseline 2006 yılında Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 3 No'lu Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla üç villa yapılabilmesi yolunda izin çıktı.

13 YIL SONRA ÇIKAN KARAR

Bunun üzerine Unakıtan, araziye aynı yıl üç villa yaptırdı. Aradan geçen 13 yılın sonunda dün Üsküdar Belediyesi yapı denetim ekipleri, yıkım için Unakıtanların kapısını çaldı.

Belediye ekipleri, villalardan birinin çatısını imara ve yapı ruhsatına aykırılık bulunduğu gerekçesiyle yıktı.

KEMAL UNAKITAN NE DEMİŞTİ?

Kemal Unakıtan, 2006 yılında sahip olduğu villalarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Ben ve ailem, yakın bir zamanda Çamlıca'ya yerleşmiş değiliz. Bahse konu yerde 23 yıldır ikamet etmekteyiz. Söz konusu gayrimenkulü iktisap ettiğimiz 1981-1982 yılında bölge doğal SİT alanı olmadığı gibi o zaman geçerli olan imar planına göre de yüzde 25 inşaat izni bulunmaktaydı. Buna göre, bu arsa üzerine 4 villa ya da 16 daireli bina inşaatı yapma hakkı bulunmaktaydı. Ancak ben bunun yerine sadece ruhsatlı tek bir ev yaptırdım. Bunun yanına 8 yıl önce de ikincisini yaptırdım. Sonradan burası 1991 yılında doğal sit alanı ilan edilmiş ve 1998 yılında da sit alanının sınırları genişletilmiştir. Görüldüğü üzere, konutumu yaptırırken ve ikamet ederken bölge doğal SİT alanı değildir, sonradan doğal sit alanı ilan edilmiştir. Bunun sonucu olarak da bölgenin imar planları geçersiz hale gelmiştir."