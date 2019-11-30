İstanbul'da eylem hazırlığındaki 3 DHKP/C'li yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
|30 Kasım 2019 15:31
|Yazdır
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Şişli Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne düzenledikleri operasyonda, B.V, S.G. ve T.T'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
30 Kasım 2019 17:48
|Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
30 Kasım 2019 13:59
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde
30 Kasım 2019 12:01
|Adana'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli serbest bırakıldı
30 Kasım 2019 11:16
|Adana'da kaldırımdaki bombalı saldırıyla ilgili 8 YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
30 Kasım 2019 10:35
|Kaçırdıkları çocukları TSK'ya karşı kullanıyor
30 Kasım 2019 09:55
|Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
29 Kasım 2019 22:13
|Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar
29 Kasım 2019 20:07
|DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
29 Kasım 2019 19:04
|Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
29 Kasım 2019 18:51