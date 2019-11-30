1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Büyükşehir, sosyal yardım alma şartlarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alma şartlarını açıkladı
 30 Kasım 2019 15:35
Yazdır
Ankara Büyükşehir, sosyal yardım alma şartlarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alma şartlarını açıkladı.

HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ

AİLENİN GELİRİ

AÇIKLAMA

1 KİŞİ

978

1 Kişilik Ailenin geliri 978 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

2 KİŞİ

1.478

2 Kişilik Ailenin geliri 1478 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

3 KİŞİ

1.874

3 Kişilik Ailenin geliri 1874 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

4 KİŞİ

2.212

4 Kişilik Ailenin geliri 2212 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

5 KİŞİ

2.530

5 Kişilik Ailenin geliri 2530 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

6 KİŞİ

2.814

6 Kişilik Ailenin geliri 2814 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

7 KİŞİ

3.091

7 Kişilik Ailenin geliri 3091 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

8 KİŞİ

3.353

8 Kişilik Ailenin geliri 3353 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

9 KİŞİ

3.583

9 Kişilik Ailenin geliri 3583 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

10 KİŞİ

3.814

10 Kişilik Ailenin geliri 3814 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir

Not: 1- Evinde ağır engelli veya yatalak varsa yardımdan yararlanabilir.

2- Birden fazla gayri menkulu varsa veya yüksek gelir getirici tarlaları, arsaları var ise yardımdan yararlanamaz.

3- 20 yaş altı aracı varsa alamaz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mağdura mahkemesiz duruşma dönemi
30 Kasım 2019 15:57		 Hastalar hem tedavi oluyor hem de Ebru öğreniyor
30 Kasım 2019 15:41
Başkentte döner ve fast food restoranları denetlendi
30 Kasım 2019 15:16		 Gaziantep'te açık yer toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı
30 Kasım 2019 11:55
Zorunlu kış lastiği uygulamasıyla 'denetim' mesaisi de başlıyor
30 Kasım 2019 11:28		 Bu yılın 10 ayında 4,8 milyona yakın hasta ambulanslarla taşındı
30 Kasım 2019 11:27
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
30 Kasım 2019 08:46		 1,5 milyon genç teröre karşı uyarıldı
30 Kasım 2019 07:15
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
29 Kasım 2019 20:59		 Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası
29 Kasım 2019 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Levent Gök: Çok Üst Perdeden Tepkimizi Koyduk17:48 - FETÖ operasyonunda yakalanan çift tutuklandı17:44 - TÜM-İŞ Konfederasyonu başkanı yeniden seçildi17:39 - Onur Air: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı17:35 - Türkiye, Arnavutluk'a 500 tane konut yapacak17:31 - Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak17:27 - İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti17:23 - Savcılıktan borçluları ilgilendiren emsal dava17:19 - Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi17:14 - Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak
17:10 - Öğrenciler köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor17:05 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı17:01 - 72 kilo veren Meryem öğretmenin hayatı değişti16:57 - Lösemiden ölen lise öğrencisi, toprağa verildi16:53 - Prof. Dr. Naci Görür'den İBB'ye sitem16:49 - İşte katkı maddesiz ekmeği anlamanın püf noktaları16:45 - Üniversiteli Mikail, yürüyebilmek için yardım bekliyor16:41 - Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
'Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli'
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öykü 1
sosyal 2
amman kuzum 1
efsane cuma 7
ebru polat 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 2
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
şu an çalan şarkı 1
combofix 1
yalnız kalan yazar 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam