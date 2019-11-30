Ankara Büyükşehir, sosyal yardım alma şartlarını açıkladı
|30 Kasım 2019 15:35
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Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alma şartlarını açıkladı.
|
HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ
|
AİLENİN GELİRİ
|
AÇIKLAMA
|
1 KİŞİ
|
978
|
1 Kişilik Ailenin geliri 978 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
2 KİŞİ
|
1.478
|
2 Kişilik Ailenin geliri 1478 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
3 KİŞİ
|
1.874
|
3 Kişilik Ailenin geliri 1874 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
4 KİŞİ
|
2.212
|
4 Kişilik Ailenin geliri 2212 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
5 KİŞİ
|
2.530
|
5 Kişilik Ailenin geliri 2530 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
6 KİŞİ
|
2.814
|
6 Kişilik Ailenin geliri 2814 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
7 KİŞİ
|
3.091
|
7 Kişilik Ailenin geliri 3091 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
8 KİŞİ
|
3.353
|
8 Kişilik Ailenin geliri 3353 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
9 KİŞİ
|
3.583
|
9 Kişilik Ailenin geliri 3583 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
|
10 KİŞİ
|
3.814
|
10 Kişilik Ailenin geliri 3814 tl'nin altında kalırsa Yardım alabilir
Not: 1- Evinde ağır engelli veya yatalak varsa yardımdan yararlanabilir.
2- Birden fazla gayri menkulu varsa veya yüksek gelir getirici tarlaları, arsaları var ise yardımdan yararlanamaz.
3- 20 yaş altı aracı varsa alamaz.
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