1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte katkı maddesiz ekmeği anlamanın püf noktaları

Doğala özdeş ya da yapay olan gıda katkı maddelerinin insan sağlığı açısından tehlikeler oluşturacağına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Jale Çatak, bu maddelerin ekmeklerde de bulunduğuna dikkat çekti. Çatak, katkı maddesi bulunmayan ekmekleri anlamanın püf noktalarını anlattı.
 30 Kasım 2019 16:49
Yazdır
İşte katkı maddesiz ekmeği anlamanın püf noktaları

Doğala özdeş ya da yapay olan gıda katkı maddelerinin insan sağlığı açısından tehlikeler oluşturacağına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Jale Çatak, bu maddelerin ekmeklerde de bulunduğuna dikkat çekti. Çatak, katkı maddesi bulunmayan ekmekleri anlamanın püf noktalarını anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü?nün verilerine göre katkı maddelerinin kanser oluşumunda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Jale Çatak, ekmekte güzel bir görüntü sağlanması, ağartmak, hacminin artması, hamurun işlenmesinde kolaylık, ömrünü uzatmak ve bayatlamayı geciktirmek, dayanıklılığı artırmak, ucuz olmasını sağlamak gibi sebeplerle katkı maddeleri kullanıldığını söyledi. Koruyucu, işlev ya da dayanıklılığı artırıcı malzemeler kullanıldığını belirten Çatak, katkı maddeli ekmeğin basınç uygulanarak, rengine ve gözeneklerine dikkat edilerek anlaşılabileceğini dile getirdi.

?EKMEĞE BASINÇ UYGULAYIN?

Beyaz ekmeklerin genellikle içinin boş olduğunu belirten Çatak, ?Basınç uygulaması ile katkı maddesi olup olmadığını anlayabiliriz. Beyaz ekmeğe basınç uygulandığında çok az bir güç uyguluyoruz ve ekmek eski formuna çok yavaş kavuşuyor. Ancak tam tahıllı ekmeğe bunu uyguladığımızda daha zor uygulanıyor ve daha fazla basınç uygulamamız gerekiyor. Tam tahıllı ekmeğe basınç uyguladığımızda çok daha hızlı eski haline geliyor. Bu en temel uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Beyaz ekmeğin iç kısmını koparıp avucumuzla sıktığımızda hamur haline geliyor, bu da bu ekmeklerde katkı maddesi olduğu anlamını taşıyor ifadelerini kullandı.

ÇOK BEYAZ YA DA ÇOK KOYU KAHVERENGİ EKMEĞE DİKKAT!

Ekmekte olağan dışı beyaz renk söz konusuysa ağartıcı yani beyazlatıcı kullanılmış olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Çatak, ?Beyaz ekmeğe olan ilgi ve talep azaldıkça esmer ekmeğe olan ilgi arttı. Böyle olunca beyaz ekmeğin içine bir takım renklendiriciler, katkı maddeleri ya da katılmasına izin verilen malt unu, kakao gibi maddeler katılıyor ve beyaz ekmeğe esmer görüntüsü verilebiliyor. Doğal ve izin verilen malt unu katılabilir ancak aslında tüketici aldatılmış oluyor. Günümüzde toplumumuz artık beyaz ekmeğin sağlıksız olduğunun bilincine varmış durumda. Tüketici sağlıksız olduğunu bildiğinden beyaz ekmek tüketmek istemiyor, esmer ekmek satın alıyor ancak ?boyanmış beyaz ekmek? tüketmiş oluyor.

Malt unu kavrulmuş bir un ve ekmekte kullanılmasına izin verilen bir katkı maddesidir ancak; akrilamid ve hidroksimetil furfural gibi kimyasal bileşenleri içerdiğinden uzun dönem ve yüksek miktarlarda insan vücuduna alımıyla toksik etki oluşmaktadır. Toplumumuzda ekmeğin her gün düzenli olarak ve de fazlaca tüketildiğini dikkate alırsak, oluşturduğu zararın ciddiyeti hiç de azımsanacak gibi değildir.

Esmer ekmekte durum tam tersi. Beyaz ekmekte ağartıcılar kullanıldığında rengi anormal derecede beyaz oluyor ise, esmer ekmekte de renklendiriciler kullanıldığında rengi son derece koyu oluyor. Esmer ekmeğin renginin doğal bir kahverengi olması gerekiyor? dedi.

Çatak, ?Ekmekleri bildikleri ve güvendikleri yerlerden satın almaları gerekiyor. Açıkta satılan, pazarlarda satılan ekmekleri almasınlar. Üzerinde etiket bilgileri bulunan, bildikleri ve güvendikleri fırınlardan alabilirler? uyarısında bulundu.

KESİLİNCE GÖZENEKLERİN OLMASI GEREKİYOR

Çatak, önemli kriterlerden bir tanesinin de ekmeğin iç yapısının incelenmesi olduğunu belirterek, ?Ekmeği kestiğimizde görmemiz gereken şey delikli ve süngerimsi bir yapı. Doğal ve sağlıklı ekmeklerde görülmesi gereken yapı böyledir. Aynı şeyi beyaz ekmeklerde her zaman göremiyoruz? dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Süt kansere neden oluyor' diyenlere inanmayın'
26 Kasım 2019 22:30		 'Kışın su içmek üşümeyi azaltıyor'
26 Kasım 2019 19:28
Uzmanlardan D vitamini uyarısı
26 Kasım 2019 19:16		 'Ispanak değil şeytan elması zehirliyor'
25 Kasım 2019 19:08
Sıcak çay içmek yemek borusu kanserine yol açıyor
22 Kasım 2019 10:26		 Havalar soğudu turşuya rağbet arttı
18 Kasım 2019 21:57
Uzmanından uyarı! 'Kesinlikle tüketilmemeli'
18 Kasım 2019 20:12		 Karatay: Az yağla yaşamak mümkün olmaz
16 Kasım 2019 16:01
Ünü Türkiye'ye yayıldı... Kilosu 700 liradan satılıyor!
13 Kasım 2019 19:50		 PKU hastalarının en büyük sorunu 'pahalı özel besin
11 Kasım 2019 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Levent Gök: Çok Üst Perdeden Tepkimizi Koyduk17:48 - FETÖ operasyonunda yakalanan çift tutuklandı17:44 - TÜM-İŞ Konfederasyonu başkanı yeniden seçildi17:39 - Onur Air: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı17:35 - Türkiye, Arnavutluk'a 500 tane konut yapacak17:31 - Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak17:27 - İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti17:23 - Savcılıktan borçluları ilgilendiren emsal dava17:19 - Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi17:14 - Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak
17:10 - Öğrenciler köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor17:05 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı17:01 - 72 kilo veren Meryem öğretmenin hayatı değişti16:57 - Lösemiden ölen lise öğrencisi, toprağa verildi16:53 - Prof. Dr. Naci Görür'den İBB'ye sitem16:49 - İşte katkı maddesiz ekmeği anlamanın püf noktaları16:45 - Üniversiteli Mikail, yürüyebilmek için yardım bekliyor16:41 - Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
'Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli'
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ebru polat 1
Microsoft Security Essentials 1
combofix 1
amman kuzum 1
Amy Adams 1
su elçileri 1
nasır 2
çok tatlısın 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam