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72 kilo veren Meryem öğretmenin hayatı değişti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Meryem Çetin, annesinin ısrarları üzerine başladığı diyet sayesinde bir yılda 72 kilo vererek, 140 kilodan 68 kiloya düştü.
 30 Kasım 2019 17:01
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72 kilo veren Meryem öğretmenin hayatı değişti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Meryem Çetin, annesinin ısrarları üzerine başladığı diyet sayesinde bir yılda 72 kilo vererek, 140 kilodan 68 kiloya düştü. Kilolu olduğu dönemde, arkadaşlarıyla toplu fotoğraf çekilirken, arkalarda kalmayı tercih ettiğini dile getiren Çetin, Kilo verdikten sonra arkadaşlarımın ve öğrencilerimin bana olan bakışları değişti. Öğrencilerim, 'Öğretmenim siz ne kadar güzelsiniz' demeye başladılar dedi.

Özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan Meryem Çetin, aşırı kiloları sebebiyle günlük yaşamında sorunlar yaşadığı için zayıflamaya karar verdi. Kendince bir takım diyetler uygulayan Çetin, başarılı olamadı ve 140 kiloya kadar çıktı. Aldığı kilolar sebebiyle çoğu zaman odasına kapanan Çetin, sağlık sorunları da yaşamaya başladı. Yaklaşık bir sene önce, otobüste iki kişinin diyetisyen hakkında sohbet ettiğini duyan anne Seval Çetin ise, durumu kızına anlattı. Annesinin, diyetisyene gitme teklifini reddeden Çetin, bir süre sonra annesinin kendisine üzülmesine dayanamayıp, geçen yıl kasım ayında diyetisyene gitmeyi kabul etti. Yapılan kontrollerde yeme bozukluğu olduğu belirlenen 1,75 metre uzunluğundaki Çetin, kendisine yazılan diyet listelerine uydu ve 1 yılda 140 kilodan 68 kiloya düştü.

'BANA BAKIŞLARI DEĞİŞTİ'

Kilolu olduğu dönemlerde elbise giyemeyen ve genellikle siyah renkli kıyafetler tercih eden Çetin, kilo verdikten sonra dolabını yeniden düzenledi. Kiloları nedeniyle renkli elbiseler giyemediği günlerin acısını, yeni dolabını renkli kıyafetlerle doldurarak çıkardığını belirten Çetin, Hayatımı 140 kilo olarak sürdürüyordum. Bu süreçte her şeyden mahrum kalıyordum. Sosyal yaşantım eksikti. Bunun yanında sağlık sorunları da yaşıyordum. Diyetisyene gitmek istemedim. Annemle biraz tartıştıktan sonra doktora gitmeye karar verdim. Çok istekli ve büyük beklentilerim yoktu. Annemin gönlü olsun diye doktora gittim. Doktorumun verdiği listeyi uygulamaya başladım ve 15 gün sonra kontrole gittiğimde kilo verdiğimi gördüm. Ondan sonra da diyeti hiç bırakmadım. Diyete başladığımda 140 kiloydum, şu an 68 kiloyum. Kilo verdikten sonra arkadaşlarımın ve öğrencilerimin bana olan bakışları değişti. Öğrencilerim, 'Öğretmenim siz ne kadar güzelsiniz' demeye başladılar. Sosyal yaşantım da değişti. Genellikle ortamlarda silik olurdum. Fotoğraf çekilirken hep arkalarda kalmayı tercih ederdim. Sadece yüzüm görünüyordu. Dolabımı yeniden düzdüm. Hayatımı diyet öncesi ve sonrası olarak ikiye böldüm. Eskiden elbise giyemeyen ben artık elbise giyebiliyorum dedi.

'YENİ MERYEM'İ ÇOK SEVİYORUM'

Kiloluyken insanın özgüven sorunu yaşadığını, bazı kararlar alırken zorlandığını ifade eden Çetin, kilo vermek isteyenlere kararlı olmalarını tavsiye ederek, Kilo vermek için öncelikle karar vermeniz gerekiyor. Diyetle kilo verilebiliyor. Kilo problemi olan insanlara bunu önerebilirim. Aynaya baktığımda çok mutlu bir kadın görüyorum. En büyük pişmanlığım bu kararı daha erken yaşta almamış olmak. Son 10 yılda çok mahrum yaşamışım. Artık yeni Meryem'i çok seviyorum şeklinde konuştu.

Kızını diyetisyene gitmeye ikna eden anne Seval Çetin (51) ise, kızının kilo vermesinin ardından sosyal hayatta yaşadığı değişim sebebiyle çok mutlu olduğunu söyleyip, Genellikle siyah ve uzun kıyafetler giyiyordu. Kilo verdikten sonra rengarenk kıyafetler giydiğini görmek beni çok sevindiriyor. Anne olarak çok mutluyum. Eskiden evden çıkmıyor diye kızarken şimdi de 'Kızım çok geziyorsun' diye takılıyorum dedi.

Meryem Çetin'in kilo vermesini sağlayan Diyetisyen Çağrı Sevgel (29), doğru diyet listeleriyle kilo vermenin zor olmadığını ifade ederek şunları aktardı

Meryem Hanım'ın kan tahlillerine baktığımızda, kan yağlarının ve ürik asidin bozuk olduğun farkına vardık. Bunları da göz önüne alarak aç kalmayacağı listeler hazırladım. Sağlıklı bir bağırsak yarattık. Kendisi de bu diyetlere uydu ve bir yılda 72 kilo verdi. İkimiz de bu durumdan çok memnunuz. Kilo vermesinin yanı sıra kan değerlerinin normale dönmesi de bizim için çok sevindirici. Bu kadar kilo verilirken de hiç kas kaybı yaşanmamasına özen gösterdik.

DHA
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