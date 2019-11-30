1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenciler köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri bir yandan mesleklerini öğrenirken diğer yandan da 3 yıl önce başlattıkları "Kırsalda teknolojik kalkınma projesi" kapsamında köy okullarındaki bilgisayarların bakım ve onarımını üstleniyor.
 30 Kasım 2019 17:10
Yazdır
Öğrenciler köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor

Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde okuyan bir grup öğrenci, bilişim ekipmanı olmayan köy okullarına hayırseverlerin de desteğiyle bilgisayar temin ediyor.

Köy köy dolaşarak okullara bilişim desteği veren öğrenciler, gidemedikleri okulların bilgisayarlarının bakım ve onarımını ise Hassa ilçesindeki atölyelerinde yapıyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde Hassa ilçesinin 40 köy okuluna bilişim desteği vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni ve projenin koordinatörü Hasan Faruk Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin aldıkları uygulamalı eğitim sonunda "Kırsalda teknolojik kalkınma projesi"ni uygulamaya koyduklarını söyledi.

Projeye 3 yıl önce başladıklarını, şimdiye kadar yaklaşık 40 okula ulaştıklarını ifade eden Balcı, şunları dile getirdi:

"Yaptığımız çalışmalarda amacımız bir yandan öğrencilerimizin uygulamalı eğitimini alarak kendini geliştirmesi diğer yandan da yaptıkları çalışmalarla kırsaldaki okullarımıza destek olmak. Onlara bilgisayarların bakım onarımı, yazılımlarının yenilenmesi gibi yardımlarda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra bilgisayar eksiği olanlara da bilgisayar temininde de bulunuyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde de Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Fikir sizden, uygulama sizden' projesine gönüllü olarak katılarak devam ettirdiğimiz uygulamayı daha da geliştirerek sürdürmeyi düşünüyoruz."

Projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunun altını çizen Balcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

11. sınıf öğrencilerinden Hasan Hakan Torun da derste öğrendiklerini proje sayesinde uygulama fırsatı bulduklarını aktardı.

Projede gönüllü olarak yer aldığını belirten Torun, kırsaldaki öğrencilerin bilim ve bilişimden uzak kalmaması için çalıştıklarını, yardım edebildikleri için de mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrencilerin proje kapsamında bilişim desteğinde bulunduğu okullardan ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağı'nın eteklerindeki Güvenç İlkokulu Müdürü Abdullah Akgün de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçedeki bir okulun kırsal kesimlerdeki okullara bilişim desteği sağladığını duyup onlarla iletişime geçtiklerini ifade eden Akgün," Projeyi yürüten arkadaşlarla iletişime geçtikten kısa bir süre sonra malzemeleriyle birlikte okulumuzu ziyaret ettiler. Arızalı bilgisayarımızı alıp onun yerine yeni bir bilgisayar taktılar. Projeyi yöneten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kırsal kesimlerdeki okullarımızın bu tür desteklere ciddi manada ihtiyaçları var. Bilgisayarlarımız arızalandığında muhatap bulmakta zorluk yaşıyoruz. Arkadaşlar bu konuda bizlerin en büyük destekçileri oldu." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sınır köyündeki öğrencilere pizza sürprizi
30 Kasım 2019 16:17		 Sınıfın tavanı çöktü... Öğrenciler son anda kurtuldu
30 Kasım 2019 15:23
'Ayakkabısız okul'da devamsızlık en aza indi
30 Kasım 2019 12:16		 Okul müdürünün, öğretmenleri köle gibi gören talimatı
29 Kasım 2019 21:41
Veliler, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp, kitap okuyor
28 Kasım 2019 22:42		 Mercedes Fabrikası'nda iş imkanı sağlayan meslek lisesi
28 Kasım 2019 20:06
Okulda panik...Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
28 Kasım 2019 17:45		 Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda önemli uygulama
28 Kasım 2019 16:35
Öğrenciler okul koridorunu tarihi ve kültürel motiflerle süsledi
28 Kasım 2019 14:01		 SÜ'den bir ilk...Biyolojik ve kimyasal ajan detektörü
28 Kasım 2019 13:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Levent Gök: Çok Üst Perdeden Tepkimizi Koyduk17:48 - FETÖ operasyonunda yakalanan çift tutuklandı17:44 - TÜM-İŞ Konfederasyonu başkanı yeniden seçildi17:39 - Onur Air: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı17:35 - Türkiye, Arnavutluk'a 500 tane konut yapacak17:31 - Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak17:27 - İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti17:23 - Savcılıktan borçluları ilgilendiren emsal dava17:19 - Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi17:14 - Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak
17:10 - Öğrenciler köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor17:05 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı17:01 - 72 kilo veren Meryem öğretmenin hayatı değişti16:57 - Lösemiden ölen lise öğrencisi, toprağa verildi16:53 - Prof. Dr. Naci Görür'den İBB'ye sitem16:49 - İşte katkı maddesiz ekmeği anlamanın püf noktaları16:45 - Üniversiteli Mikail, yürüyebilmek için yardım bekliyor16:41 - Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
'Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli'
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok tatlısın 1
yalnız kalan yazar 1
nasır 2
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
su elçileri 1
ebru polat 1
efsane cuma 7
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 2
amman kuzum 1
öykü 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam