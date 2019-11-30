1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak

Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango biletleri dün satışa çıkarken, geçen yılki 70 milyon liralık biletin zaman aşımına girmesine de bir ay kaldı.
 30 Kasım 2019 17:14
Yazdır
Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler dün satışa sunulurken, geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala gözler, halen talihlisi ortaya çıkmayan 70 milyon liralık ikramiyeye çevrildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklandı.

Aradan geçen 11 aya rağmen büyük ikramiye talihlisi henüz idareye başvuruda bulunmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte Milli Piyango talihlisini merak ederken, idare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.

Pek çok kişi kurumu arayarak ikramiyenin kendisine çıktığını iddia etse de gerçek bileti idareye ibraz eden kimse olmadı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 70 milyon liralık büyük ikramiyeye ilişkin sürenin dolmasına bir ay kaldı.

Yılbaşı ikramiyesine ilişkin bileti elinde tutan talihli, 31 Aralık günü mesai bitimine kadar idareye başvurursa 70 milyon liralık çeki alabilecek.

Geçen yıl 60 milyon lira unutuldu

Öte yandan Piyango, Hemen Kazan ile sayısal oyunlarda süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin 5 yıldaki toplam tutarı 243 milyon 428 bin 545 lirayı buldu. Sadece geçen yıl zaman aşımına uğrayan ikramiyeler 60 milyon 118 bin 508 lira olarak kaydedildi. 2018 yılında zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 165 bin 830 lira, Süper Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milyon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Onur Air: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı
30 Kasım 2019 17:39		 Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak
30 Kasım 2019 17:31
Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi
30 Kasım 2019 17:19		 Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
30 Kasım 2019 16:41
Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması
30 Kasım 2019 15:49		 Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı
30 Kasım 2019 15:15
İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi
30 Kasım 2019 11:06		 Karayollarında durum
30 Kasım 2019 09:39
Kapıkule'deki tır çilesi bitiyor
30 Kasım 2019 08:41		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi
29 Kasım 2019 12:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Levent Gök: Çok Üst Perdeden Tepkimizi Koyduk17:48 - FETÖ operasyonunda yakalanan çift tutuklandı17:44 - TÜM-İŞ Konfederasyonu başkanı yeniden seçildi17:39 - Onur Air: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı17:35 - Türkiye, Arnavutluk'a 500 tane konut yapacak17:31 - Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak17:27 - İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti17:23 - Savcılıktan borçluları ilgilendiren emsal dava17:19 - Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi17:14 - Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak
17:10 - Öğrenciler köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor17:05 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı17:01 - 72 kilo veren Meryem öğretmenin hayatı değişti16:57 - Lösemiden ölen lise öğrencisi, toprağa verildi16:53 - Prof. Dr. Naci Görür'den İBB'ye sitem16:49 - İşte katkı maddesiz ekmeği anlamanın püf noktaları16:45 - Üniversiteli Mikail, yürüyebilmek için yardım bekliyor16:41 - Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
'Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli'
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
Amy Adams 1
ebru polat 1
çılgın orman 1
John Wick 3 Parabellum 1
awm 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 2
yalnız kalan yazar 1
efsane cuma 7
öykü 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam