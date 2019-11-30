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Savcılıktan borçluları ilgilendiren emsal dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, emsal bir davaya imza atarak, borcu olduğu için kardeşini rahatsız eden ağabeyine ve 3 avukatına dava açtı.
 30 Kasım 2019 17:23
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Savcılıktan borçluları ilgilendiren emsal dava

İstanbul'da, borçlu kadın ile ağabeyini sık sık arayıp mesaj atarak rahatsız ettikleri öne sürülen üç avukat hakkında "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan dava açıldı.

TARTIŞMA KONUSU OLUYORDU

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, avukatların borçluları sık sık arayıp borçlarını ödemeleri konusunda uyarmaları sürekli tartışma konusu oluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda emsal olabilecek bir dava açtı. İstanbul'da Perihan A. ve ağabeyini borçları olduğu gerekçesiyle sık sık arayan ve mesaj atarak rahatsız eden 3 avukat hakkında, "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar Ali Haydar C., Vural K. ve Müge G.'nin alacakları bulunan müşteki Perihan A.'yı sürekli aradıkları belirtildi. Şüpheli avukatların ayrıca borçla bir ilgisi bulunmayan müştekinin abisini de sık sık telefonla aradıkları, büro personeline arattırdıkları ve SMS göndererek rahatsız ettikleri belirtildi.

CEZA TALEP EDİLDİ

Savcılık, şüpheli avukatların "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler hakkındaki son soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verildi.
Sabah
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