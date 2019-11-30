1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti

Türkiye'nin öncü sektörlerinden motorlu kara taşıtları, yılın 10 ayındaki 21,6 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.
 30 Kasım 2019 17:27
Yazdır
İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti

Türkiye'nin toplam ihracatı genel ticaret sistemine (GTS) göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 148,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın zirvesine 21,6 milyar dolarla motorlu kara taşıtları sektörü yerleşti.

İhracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılırken, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 10 ayında toplam ihracat (GTS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artışla 148,9 milyar dolara ulaştı.

İhracatta ilk sırayı 21,6 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" alırken, sektör ihracatı toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturdu.

"Kara taşıtları dijital dönüşümde öncelikli"

Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Yol Haritası belgesinde, ihracat, istihdam ve katma değer potansiyeli dikkate alınarak, Türkiye için getirisi yüksek olacak sektörlerden başlamak üzere dijital dönüşümde öncelikli sektörler belirlenmişti. Bu kapsamda kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, gıda ve yarı iletkenler ve elektronik sektörleri, odaklanılacak sektörler olarak öne çıkmıştı.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da bu yıl Genel Ticaret Sistemi tanımlı ihracatın yüzde 2,6 artarak, 181,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Yıl sonunda ihracat fiyatlarında yüzde 3 düşüş, reel ihracatta ise yüzde 5,7 artış bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı
29 Kasım 2019 09:53		 Karakaş: Yerli otomobilin 2022'de piyasaya sürülmesi mümkün
28 Kasım 2019 11:28
Affı duyan binlerce kişi başvurdu: 719 araç sahiplerine teslim edildi
27 Kasım 2019 13:26		 Yerli otomobilde perde kalkıyor
27 Kasım 2019 06:46
Sıfır otomobilde indirim ikinci el satışları durdurdu
26 Kasım 2019 22:23		 Kış lastiği için son 4 gün
26 Kasım 2019 19:12
Kış lastiği için son 4 gün, cezası 625 lira
26 Kasım 2019 09:10		 'Kış lastiğini son güne bırakmayın' uyarısı
24 Kasım 2019 11:07
Bakan Pekcan otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
22 Kasım 2019 16:26		 İcradan yarı fiyatına satılık 'Maserati'
20 Kasım 2019 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Levent Gök: Çok Üst Perdeden Tepkimizi Koyduk17:48 - FETÖ operasyonunda yakalanan çift tutuklandı17:44 - TÜM-İŞ Konfederasyonu başkanı yeniden seçildi17:39 - Onur Air: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı17:35 - Türkiye, Arnavutluk'a 500 tane konut yapacak17:31 - Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak17:27 - İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti17:23 - Savcılıktan borçluları ilgilendiren emsal dava17:19 - Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi17:14 - Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak
17:10 - Öğrenciler köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor17:05 - Beşiktaş'ın borcu açıklandı17:01 - 72 kilo veren Meryem öğretmenin hayatı değişti16:57 - Lösemiden ölen lise öğrencisi, toprağa verildi16:53 - Prof. Dr. Naci Görür'den İBB'ye sitem16:49 - İşte katkı maddesiz ekmeği anlamanın püf noktaları16:45 - Üniversiteli Mikail, yürüyebilmek için yardım bekliyor16:41 - Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
'Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli'
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
bijon 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
Amy Adams 1
çılgın orman 1
John Wick 3 Parabellum 1
nasır 2
çok tatlısın 1
ebru polat 1
su elçileri 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam