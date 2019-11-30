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Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak

Aralık ayının ilk haftasında art arda açıklanacak veriler ekonomi gündemini yeniden hareketlendirecek.
 30 Kasım 2019 17:31
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Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak

Yılın son ayına girer girmez açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamları ile Merkez Bankasının 2020 yılına ilişkin para ve kur politikası metni ekonomi gündemini hızlandıracak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yılın son ayıyla birlikte ekonomik veri gündemi de hareketlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 Aralık Pazartesi günü yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3'üncü çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.

İhracat verileri duyurulacak

Aynı gün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. Pekcan'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İstanbul'da basın toplantı düzenlemesi planlanıyor.

Gözler, 3 Aralık Salı günü ise enflasyon rakamlarında olacak. TÜİK, kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini saat 10.00'da duyuracak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi.

Merkez Bankası gündemi de yoğun

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da "2020 Yılı Para Politikası Operasyonel Çerçevesi"ni 5 Aralık Cuma günü yayımlayacak. Bu metin, gelecek yıla ilişkin para ve kur politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Metinle birlikte, gelecek yılın finansal istikrar raporları, enflasyon raporları ve Para Politikası Kurulu toplantılarına ilişkin takvim de açıklanmış olacak.

Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı da 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplantı özetine ilişkin duyuru 19 Aralık'ta yapılacak. Kurul, son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekmişti.

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Aralık'ta duyuracak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylül ayında 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

Yine yakından takip edilen bir veri olan ekim ayına ilişkin sanayi üretimi de 13 Aralık'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamları ile kasım ayının bütçe rakamları da 16 Aralık Pazartesi günü belli olacak.

Bütçe yasalaşacak

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakerelerin ardından TBMM Genel Kuruluna gelecek. Genel Kurul'da 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak bütçe mesaisi, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak.
Anadolu Ajansı
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