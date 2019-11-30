1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜM-İŞ Konfederasyonu başkanı yeniden seçildi

Genel kurulda başkanlığa Mahmut Şahin yeniden seçildi
 30 Kasım 2019 17:44
Yazdır
TÜM-İŞ Konfederasyonu başkanı yeniden seçildi

TÜM-İŞ Konfederasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Mahmut Şahin yeniden başkanlığa seçildi.

Bir restoranda düzenlenen olağan genel kurulda iki listeyle gidilen seçimlerde, Mahmut Şahin yeniden genel başkan oldu. Oylama sonucunda Şahin 75 oy alırken rakibi Soner Güney 2 oyda kaldı.

Şahin genel kurulda yaptığı konuşmada, talip oldukları şeyin sayı ya da aidat değil, dua ve tarihe bir iz bırakmak olduğunu söyledi.

Diğer sendikalar gibi olmayacaklarını, daha çok çalışacaklarını vurgulayan Şahin, şunları ifade etti:

"Tarihte birçok hareket olmuştur, her hareketin bir lideri, her liderin de bir ekibi olmuştur. Fakat o ekip içerisinde şahsi ikbalini düşünenler, kendi menfaati için orada bulunanlar daha çok olmuştur. Herkese nasip olmamıştır doğrunun yanında yer alan bir ekip. Güçlü varken, ben doğrunun, haklının yanındayım. Orada kazanan varken, ben kazananın yanındayız demeyip ben haklının, doğrunun, dürüstün yanındayım diyen bir ekip herkese nasip olmamıştır. Bana bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sendikamızı Anadolu'nun çeşitli illerine dağıttık, dağıtmaya da devam ediyoruz. 9 iş kolumuz kaldı. O 9 iş kolunda da oğlumuza kız arar gibi, kızımıza damat bakar gibi bakıp sendikacılar, adamlar bulacağız. Bulduktan sonra o işi yapacağız. Biz işçilere teklif ederken gelin bize üye olun değil, gelin bu beyaz sayfayı birlikte açalım. Türkiye'deki makus sendikacılık tarihini yenelim."

Yakında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağını ve 2020 için çalışan işçilerin alacağı maaşın belirleneceğini anlatan Şahin, "Asgari ücret tarifini kabul ettikten sonra bu ücretin 2 bin 300 lira veya 2 bin 400 lira olmasının arasında ne fark var. 100 lira eksik, 100 lira fazla hiçbir farkı yok. Yanlış olan, asgari ücret ismidir, miktarı değil. İşin azamisini yaptırdığınız işçiye ücretin asgarisini ödeyemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceza infaz kurumlarında kitapların kapağı özgürlüğe açılıyor
30 Kasım 2019 14:56		 Diş Hekimleri Odası'ndan 'sahte diş hekimi' uyarısı
29 Kasım 2019 18:20
Türk-İş'ten Hak-İş'e 'asgari ücret' ziyareti
29 Kasım 2019 18:07		 Fitch Ratings: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanacak
29 Kasım 2019 17:10
Yeşilay'a 'Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi'
29 Kasım 2019 16:30		 'ATM'den limit üzerinde para çekimine ek ücret getirildi'
28 Kasım 2019 21:37
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'yeniden yorumlama' çıkışı
28 Kasım 2019 17:09		 İtalyan ekonomistten Türkiye ekonomisine övgü...Cesur adımlarla yükselişe geçti
28 Kasım 2019 15:54
Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması
28 Kasım 2019 15:35		 'Döner sermaye yönetmeliği artık miadını doldurdu'
27 Kasım 2019 21:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Polis memuru, kick boksta dünya ikincisi oldu19:52 - Milyonerlerin toplam mevduatı 180 milyar lira arttı19:46 - 250 TL'den alıcı buluyor... Yoğun ilgi görüyor!19:40 - Saldırıda yaralanan uzman çavuş toprağa verildi19:34 - Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar geliyor19:29 - Kocaeli'de canlı yayında obezite ameliyatı yapıldı19:24 - Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı19:19 - Ambulans hırsızına 3 yıl 9 ay hapis cezası19:14 - Hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı19:09 - HSK'den, Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni
19:04 - Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi19:00 - Diyarbakır Büyükşehir'den 900 öğrenciye eğitim desteği18:19 - Bilim dünyası 'tatlı yiyelim tatlı konuşalım' sözünü doğruladı18:15 - 'Bir kase yoğurt yiyorsak yanında elma da tüketin'18:11 - Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız18:08 - Denizli'de otomobille otobüs çarpıştı: 7 yaralı18:03 - Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor17:58 - Kadın komutanlar çocukları eğitime kazandırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Bakan Selçuk: Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
YAÜ Rektörü: Bana yapılan hakaretleri kesmişler
Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
awm 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 2
bandıra bandıra 1
su elçileri 1
yalnız kalan yazar 1
amman kuzum 1
Microsoft Security Essentials 1
bijon 1
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam