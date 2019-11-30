FETÖ operasyonunda yakalanan çift tutuklandı
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.
|30 Kasım 2019 17:48
|Yazdır
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, polis ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklandı.
Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Hücre evinde, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da eylem hazırlığındaki 3 DHKP/C'li yakalandı
30 Kasım 2019 15:31
|Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
30 Kasım 2019 13:59
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde
30 Kasım 2019 12:01
|Adana'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli serbest bırakıldı
30 Kasım 2019 11:16
|Adana'da kaldırımdaki bombalı saldırıyla ilgili 8 YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
30 Kasım 2019 10:35
|Kaçırdıkları çocukları TSK'ya karşı kullanıyor
30 Kasım 2019 09:55
|Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
29 Kasım 2019 22:13
|Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar
29 Kasım 2019 20:07
|DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
29 Kasım 2019 19:04
|Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
29 Kasım 2019 18:51