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Kadın komutanlar çocukları eğitime kazandırıyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Bir Işık da Sen Yak" projesi kapsamında köyleri dolaşan kadın komutanlar, okula gitmeyen çocukları eğitime kazandırıyor ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışma yürütüyor.
 30 Kasım 2019 17:58
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Kadın komutanlar çocukları eğitime kazandırıyor

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, ziyaret ettiği köylerde hem okula gitmeyen çocukların eğitime kazandırılmasını sağlıyor hem de kadına yönelik şiddet konusunda aileleri bilgilendiriyor.

Bitlis Valiliğince desteklenen "Bir Işık da Sen Yak" projesi kapsamında kilometrelerce yol katederek köylere giden kadın komutanlar, çeşitli nedenlerle eğitimlerini yarıda bırakan öğrencileri tespit ederek aileleriyle görüşüyor.

Aileyi ikna edip, Hicran'ı okullu ettiler

Kadın komutanlar, son olarak Uludere köyünde çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan 12 yaşındaki Hicran İptaş'ın ailesini ikna ederek, çocuğun okula dönmesini sağladı.

Köylerdeki okulları da ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilenen komutanlar, kırtasiye malzemeleri dağıtarak öğrencileri sevindirdi.

Komutanlar, görüşmeler sırasında kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda aileleri bilgilendirip, broşür de dağıttı.

"Bizi üniformalı görünce seviniyorlar"

Astsubay Üstçavuş Ayşe Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü olarak okula gitmeyen çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında köyleri gezerek çocukların okula kazandırılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Özden, şöyle dedi:

"Hicran da okula gitmeyen çocuklardan biriydi. Ailesiyle görüşerek okula devamını sağladık. Çok güzel tepkiler ve sonuçlar aldık. Hicran okula gideceği için mutluyum. Proje kapsamında Bitlis ve 6 ilçesinde 300 köyü gezmeyi hedefliyoruz. Bu köylerde tek tek okula gitmeyen çocukları ve şiddet mağduru kadınları bulup konuşacağız. Onlar için ne yapabiliriz, hayatlarının daha iyi olması ve kadına yönelik şiddet konusundaki hakları konusunda bilinçlendiriyoruz. Okuldaki çocuklar da bizi üniformalı görünce seviniyorlar. Ne iş yapmak istediklerini sorduğumuzda aralarından, 'Jandarma olmak istiyorum' diyenler var. Onların akıllarında bir ışık yakabiliyorsak ne mutlu bize."

"Okula gideceğim için mutluyum"

Okula devamı sağlanan Hicran İptaş da kadın komutanların ailesini ziyaret ederek okula dönmesini sağladıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Jandarmadan ablalar geldi. Okula gitmiyordum. Beni ve ailemi ikna ettiler. Artık okula gideceğim. Çok sevinçliyim. Herkes gibi okula gitmek ve bir meslek sahibi olmak istiyorum. Bunu sağladıkları için ablalara çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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