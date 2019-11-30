Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Diyarbakır ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
|30 Kasım 2019 18:03
|Yazdır
Diyarbakır ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Diyarbakır'ın Çermik, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ile Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde, devam eden yağışların zaman zaman şiddetini artırarak 2 Aralık Pazartesi sabahına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirilen açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|250 TL'den alıcı buluyor... Yoğun ilgi görüyor!
30 Kasım 2019 19:46
|Saldırıda yaralanan uzman çavuş toprağa verildi
30 Kasım 2019 19:40
|Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar geliyor
30 Kasım 2019 19:34
|Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı
30 Kasım 2019 19:24
|Hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı
30 Kasım 2019 19:14
|Borçluyu sürekli arayan avukatlara dava açıldı
30 Kasım 2019 17:23
|Lösemiden ölen lise öğrencisi, toprağa verildi
30 Kasım 2019 16:57
|Prof. Dr. Naci Görür'den İBB'ye sitem
30 Kasım 2019 16:53
|Üniversiteli Mikail, yürüyebilmek için yardım bekliyor
30 Kasım 2019 16:45
|66 yıl önce Amerika'dan getirildi, kilosu 40 lira
30 Kasım 2019 16:09