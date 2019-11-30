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Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız

 30 Kasım 2019 18:11
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Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, 2020 yılında görevde yükselme sınavının yapılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, görevde yükselme sınavına ilişkin olarak şunu söyledi:

"2020 yılında içinde görevde yükselme sınavı açacağız. Şuan çalışmakta olan personelimizin bu görevde yükselme sınavına girmesini sağlayacağız ve özlük haklarında genişletici her türlü çalışmayla onların yanında olmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanlığı son olarak 2017 yılında görevde yükselme sınavı açmış ve tercihler 2018 yılının sonuna doğru alınmıştı.

memurlar.net'te, 17 ekim 2019 tarihinde yayımlanan haberde, Adalet Bakanlığı çalışanlarının, yazı işleri müdürlüğü için, görevde yükselme ilanı beklediğine dikkat çekilmişti.


Bakan Gül: 2020'de görevde yükselme sınavı açılacak
Memurlar.Net - Özel

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