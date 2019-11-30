Denizli'de otomobille otobüs çarpıştı: 7 yaralı
|30 Kasım 2019 18:08
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille belediye otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Adalet Mahallesi'nden Yenişehir istikametine giden Çağrıhan Danışman'ın kullandığı 20 BV 894 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi kavşağında Bayramyeri-1200 Evler seferini yapan Ayhan Işık Köse idaresindeki 20 BLD 59 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu, belediye otobüsü ise yol kenarındaki direğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle yolculardan Mustafa Demirkundak, Ahmet Çelik, Gamze Demirkundak, İsmail Kabakçı ve Ömer Görkem Cankur ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Demirkundak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
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