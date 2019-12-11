Sağlık Bakanlığı 3 yıldır istifa sonrası dönüş kurasını açamıyor
|11 Aralık 2019 11:02
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Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Madde 15 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlığın aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. Bakanlık, kadro durumunun müsait olması halinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır."
Bu maddeye göre, istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılmış olan sağlık personelinin yeniden Sağlık Bakanlığındaki kadrolara atanabilmesi için, Bakanlığın ihtiyaç göstermesi ve ihtiyaçların da ilan edilmesi gerekmektedir. Böyle bir ilan olduğunda ise yerleştirmeler kurayla yapılmaktadır.
Bu konudaki son ilan 2016 yılında yapılmıştır.
Bu son ilandan sonra, Bakanlık sadece hekim unvanlı personelin istifa sonrası dönüşlerine imkan tanımıştır.
Hekim dışında kalan diğer sağlık personeli de, istifa sonrası dönüş kura ilanının açılmasını talep etmektedir.
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