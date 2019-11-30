1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır Büyükşehir'den 900 öğrenciye eğitim desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bilgi Evinde eğitim gören 900 ilk ve ortaokul öğrencisine çeşitli eğitim malzemesi dağıtıldı.
 30 Kasım 2019 19:00
Yazdır
Diyarbakır Büyükşehir'den 900 öğrenciye eğitim desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bilgi Evinde eğitim gören 900 ilk ve ortaokul öğrencisine çeşitli eğitim malzemesi dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir ilçesindeki Bilgi Evinde gerçekleştirilen törende törende, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Güzeloğlu, müzik sınıfında eğitim alan öğrencilerin mini konserini dinledikten sonra onlarla türkü söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Güzeloğlu, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal belediyecilikte, çocukları geleceğe hazırlamanın birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları belirtti:

"Sosyal belediyecilik anlamında kentin her köşesine, her kişisine dokunmak, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızdan başlayarak onları mutlu kılmak ve onları geleceğe hazırlamak öncelikli ve temel sorumluluğumuzdur. Her birisi bir değer olan geleceğimiz, güvencemiz ve güzelliğimiz olan çocuklarımızın okulda ve derslerinde başarılı olmaları, gerekse kültürün, sanatın, bilimin her alanında eğilim ve yönelimlerine uygun bu kurslarla kendi geleceklerine hazırlamak temel önceliğimizdir."

HDP'li belediye döneminde Bilgi Evinde devam eden güzel çalışmaların sekteye uğratıldığının altının çizen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz ne yazık ki buradaki etkinlikleri ve buradaki kazanımları yok sayan bir anlayıştan sonra tekrar çocuklarımızın bu Bilgi Eviyle buluşması, her birisinin yarı kalan eğitimleri ve destek kursları dahil müzik, kültür, sanat, satranç gibi temel olarak her birisini geleceğe hazırlayacak ve mutlu kılacak, bütün kurslarda çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün yüzlerce çocuğumuzu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde, bu kurslarda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

- "Kurslara ulaşım ve eğitim materyalleri ücretsiz"

Öğrencilerle anne ve babalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Güzeloğlu, çocukların gözlerindeki heyecanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çoğunun kurslarımıza gelmesinde, tekrar dönmesinde ulaşım hizmetini ücretsiz karşılıyoruz. Temel beceri, bilgi kitaplarını, materyallerini, çantalarını ücretsiz sunuyoruz. Anne ve babalarımızın özellikle çocuklarıyla hem ilgilenmeleri hem de sahiplenmeleri anlamında, onlara dönük yetişkin ebeveyn kursları planlıyoruz. Bir amacımız var. Oraya doğru da adım adım yaklaşıyoruz. Mutlu birey, mutlu şehir ve mutlu bir gelecek."

Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu'nun da katıldığı törende, konuşmaların ardından 900 öğrenciye çeşitli eğitim malzemesi dağıtıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler köy köy dolaşıp bilgisayarları onarıyor
30 Kasım 2019 17:10		 Sınır köyündeki öğrencilere pizza sürprizi
30 Kasım 2019 16:17
Sınıfın tavanı çöktü... Öğrenciler son anda kurtuldu
30 Kasım 2019 15:23		 'Ayakkabısız okul'da devamsızlık en aza indi
30 Kasım 2019 12:16
Okul müdürünün, öğretmenleri köle gibi gören talimatı
29 Kasım 2019 21:41		 Veliler, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp, kitap okuyor
28 Kasım 2019 22:42
Mercedes Fabrikası'nda iş imkanı sağlayan meslek lisesi
28 Kasım 2019 20:06		 Okulda panik...Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
28 Kasım 2019 17:45
Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda önemli uygulama
28 Kasım 2019 16:35		 Öğrenciler okul koridorunu tarihi ve kültürel motiflerle süsledi
28 Kasım 2019 14:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Polis memuru, kick boksta dünya ikincisi oldu19:52 - Milyonerlerin toplam mevduatı 180 milyar lira arttı19:46 - 250 TL'den alıcı buluyor... Yoğun ilgi görüyor!19:40 - Saldırıda yaralanan uzman çavuş toprağa verildi19:34 - Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar geliyor19:29 - Kocaeli'de canlı yayında obezite ameliyatı yapıldı19:24 - Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı19:19 - Ambulans hırsızına 3 yıl 9 ay hapis cezası19:14 - Hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı19:09 - HSK'den, Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni
19:04 - Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi19:00 - Diyarbakır Büyükşehir'den 900 öğrenciye eğitim desteği18:19 - Bilim dünyası 'tatlı yiyelim tatlı konuşalım' sözünü doğruladı18:15 - 'Bir kase yoğurt yiyorsak yanında elma da tüketin'18:11 - Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız18:08 - Denizli'de otomobille otobüs çarpıştı: 7 yaralı18:03 - Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor17:58 - Kadın komutanlar çocukları eğitime kazandırıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Bakan Selçuk: Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
EURO 2020'de kura heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli olacak
YAÜ Rektörü: Bana yapılan hakaretleri kesmişler
Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
John Wick 3 Parabellum 1
yalnız kalan yazar 1
bijon 1
öykü 1
çılgın orman 1
bandıra bandıra 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 2
Amy Adams 1
sosyal 2
nasır 2
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam