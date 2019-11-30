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Kocaeli'de canlı yayında obezite ameliyatı yapıldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından düzenlenen çalıştay kapsamında yapılan tüp mide ve gastrik bypass ameliyatları canlı yayınla tıp dünyasıyla paylaşıldı.
 30 Kasım 2019 19:29
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Kocaeli'de canlı yayında obezite ameliyatı yapıldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından düzenlenen çalıştay kapsamında yapılan tüp mide ve gastrik bypass ameliyatları canlı yayınla tıp dünyasıyla paylaşıldı.

Obezite cerrahisinde kullanılan aletler ve teknikler, oluşabilecek aksiliklerin tartışılması amacıyla düzenlenen 2. Baritrik Cerrahi Çalıştayı gerçekleştirildi. Yurt içi ve dışından yaklaşık 100 cerrahın katıldığı çalıştay kapsamında, operatör doktor Fakı Akın ile Belçikalı cerrah Thibault Sablon'ın gerçekleştirdiği tüp mide ve gastrik bypass ameliyatları, katılımcıların bulunduğu salona canlı olarak aktarıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin çağın önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi. Bazen doğru beslenme ve egzersizle obezitenin önüne geçilemediğini ve o nedenle bazı vakalara ameliyat planlayabildiklerini belirten Cantürk, bu yıl hastane olarak 2. Obezite Cerrahisi Çalıştayı'na ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Cantürk, çalıştayın amacının cerrahların bir araya gelerek obezite cerrahisinin inceliklerini tartışmalarını sağlamak olduğunu dile getirerek "Obezite cerrahisi birtakım komplikasyonları olduğu için bazen kötü olarak gösteriliyor. Bazen de sihirli bir değnek olarak takdim ediliyor. Aslında ikisinin arasında bir şey. Eldeki imkanlarla obezite cerrahisini bugün başarılı bir şekilde gerçekleştirme yeteneği oluşmuş durumda." diye konuştu.

Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın cerrahın katıldığı bilgisini veren Cantürk, şöyle devam etti:

"Ayrıca, buradan online olarak Belçika, Rusya, İngiltere ve İspanya'ya bağlanıp oralardaki cerrah arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Onlar da kendi deneyimlerini Skype üzerinden paylaştılar. Bu da bizim için yeni bir şey oldu. Şu anda da canlı ameliyat yapılıyor. Egzersiz ve diyet gibi normal tedavi yöntemleriyle şişmanlığını giderememiş 38 yaşındaki bir kadın hastaya tüp mide ameliyatı yapılıyor. Ameliyatın incelikleri ameliyat yapılırken cerrah tarafından anlatılıyor. Arkadaşlarımız oluşabilecek aksiliklerle ilgili, kullanılan aletlerle ilgili sorular soruyor ve en doğrusunu bulmaya çalışıyorlar."

- "Batı tarzı beslenme obezitenin artmasına neden oluyor"

Türkiye'de obezitenin arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Cantürk, "Batıda zaten obezite önemli bir problem. Bizde özellikle son yıllarda Batı tarzı beslenme obezitenin artmasına neden oluyor. Ayrıca, çocuklarımız eskiden bahçede oynardı şimdi bilgisayar başında. Eskiden çocuklar domatesi tuzlar yerdi, şimdi yağlı gıdalar, çikolatalar, hazır bisküviler yemek suretiyle kilo almaya başlıyorlar. Reseptörler ona göre kendini geliştiriyor ve daha sonra da yaş ilerledikçe de metabolizmanın yavaşlamasıyla obezite had safhaya geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cantürk, Batı tarzı beslenme alışkanlığının son 50 yılın en büyük problemlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kendi mutfağımız ve kendi beslenme alışkanlıklarımızın ön plana çıkartılması lazım. Sosyal yaşam, odyovizüel bilgilendirmeler, televizyonlar daha çok batı tarzı yaşam tarzının ön plana çıkmasına bu da sonuç olarak obeziteye neden oluyor." şeklinde konuştu.

- "Obezite tedavisinde ameliyat bir seçenek değil"

Obezite tedavisinde ameliyatın bir seçenek olmadığına işaret eden Cantürk, "Seçenek olarak düşünmek yanlış. Eğer diyetle, beslenme alışkanlığını değiştirmekle, egzersiz gibi yöntemlerle ya da farmakolojik yöntemlerle zayıflayamıyorsa kişiler ve bu belli bir vücut kitle endeksinin üzerindeyse obezite cerrahisini bir seçenek olarak düşünüyoruz. Önceliğimiz hastaların öncelikle egzersiz ve beslenme alışkanlıklarıyla zayıflamalarını sağlamak." diye belirtti.

Prof. Dr. Cantürk, Türkiye'de obezite cerrahisinin batı standartlarını yakalamış vaziyette olduğunu ve her geçen gün de bu alanda Türk cerrahisinin daha ileriye gittiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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