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Saldırıda yaralanan uzman çavuş toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.
 30 Kasım 2019 19:40
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Saldırıda yaralanan uzman çavuş toprağa verildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, Tel Abyad'dan PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Davut Armağan Keskin'in eşi Gülçin Keskin, üniformasını giydiği eşini, son yolculuğuna tabutunu öperek uğurladı.

Memleketi Balıkesir'e getirilen Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi, önce Gündoğan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dualar okundu, helallik alındı. Ardından şehit Keskin'in cenazesi, siren sesleri eşliğinde oluşturulan konvoyla Zağnos Paşa Camii'ne götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında şehit uzman çavuşun Edirne'de adliyede memur olarak çalışan bir yıllık eşi Gülçin Keskin, annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ve yakınları gözyaşı döktü. Annesi Seher Zeybek ile eşinin üniforması ile cenazeye katılan Gülçin Keskin, uzun süre tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Gülçin Keskin, eşini, cenaze namazının kılındığı alana, tabutunu öperek uğurladı. Aile fertleri tören sırasında taziyeleri kabul etti.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Namazın ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında cami bahçesi dışında bekleyen top arabasına konuldu. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, gözyaşlarıyla Balıkesir Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, CHP'li milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, şehidin yakınları çok sayıda vatandaş katıldı.
DHA
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