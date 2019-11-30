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250 TL'den alıcı buluyor... Yoğun ilgi görüyor!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez menüleri arasında bulunan hindilere en büyük talebin otel ve restoranlardan geldiğini belirten üreticiler, hindi satışlarından memnun olduklarını belirtti.
 30 Kasım 2019 19:46
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250 TL'den alıcı buluyor... Yoğun ilgi görüyor!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere, yılbaşının yaklaşmasıyla talep arttı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez menüleri arasında bulunan hindilere en büyük talebin otel ve restoranlardan geldiğini belirten üreticiler, hindi satışlarından memnun olduklarını belirtti.

Kandıra'da çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve asıl adı Amerikan Bronzu olan siyah hindiler, yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Nisan ayının başlarında yetiştirilmeye başlanan ve yılbaşına kadar kesilmeye hazır hale getirilen hindiler, 125 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor. En fazla talebin restoranlar ve otellerden geldiğini belirten hindi üreticisi Cavit Turan, yılbaşına kadar Kandıra?da satışa sunulan tüm hindilerin tükeneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA BAKAR GİBİ BAKMAK GEREKİYOR

Hindi üretiminin oldukça zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Cavit Turan, ?Küçükken çok ilgi istiyor hindiler. Küçük bir çocuğa bakar gibi bakmak gerekiyor. Isısı çok önemli, yemekleri çok önemli. İlk 1 buçuk ay çok hassas oldukları için kümeslerde bakıyoruz daha sonra arpa yerlerine salıyoruz. Yaklaşık olarak 7 buçuk ay sonra kesilmeye hazır hale gelebiliyor, daha öncesinden de kesebilirsiniz ama 5 aylık bir hindi ile 7 buçuk aylık bir hindi arasında çok fazla lezzet farkı vardır. Erken kesilmiş hindiler lezzetsiz olur.? dedi.

SATIŞLARDAN MEMNUNUZ

Siparişlerin büyük çoğunluğunun İstanbul?daki oteller ve restoranlar olduğunu söyleyen Cavit Turan, Bizim yaklaşık olarak 2 bin civarında hindimiz vardı şu anda talep arttı ve satışlarımız hızlandı. Yaklaşık olarak 700 tane daha hindimiz var, yılbaşı yaklaşınca onlar da tükenecek. Sürekli bir yerlerde talep geliyor. Bizi telefonla arayarak ?Bana hindi ayır diyenler oluyor. En çok İstanbul bölgesinden siparişler geliyor, oteller ve restoranlar yılbaşı için çok ilgi gösteriyor. Toptancılar buraya gelip, Ben Antalya'ya götüreceğim, İzmir'e götüreceğim diyerek bizden sipariş alıyor. Şu anda satışlardan memnunuz. diye konuştu.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR

Bütün hindinin 125 lira ile 200 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Cavit Turan, şöyle konuştu

?Kiloları, dişiler 4 ile 6 kilo arasında değişiyor, erkek hindiler ise 6 buçuk ile 10 kilo arasında değişiyor. Bu hindiler tamamen organik tamamen doğal ortamda büyüyorlar. Kendi çocuklarımızla, çobanlarımızla devamlı dışarıda bakıyoruz. Fiyatları ise, kilosunu ortalama 30 liradan satıyoruz. 125 lira ile 250 lira arasında değişiyor bir hindi. Şu anda elimizde yaklaşık olarak 700 tane hindi var. Yılbaşına kadar tamamen tükenmesini bekliyoruz.

DHA
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