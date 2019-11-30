1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milyonerlerin toplam mevduatı 180 milyar lira arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı ekim sonu itibarıyla 33 bin 864 olurken, mudilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 289 milyar 779 milyon liraya ulaştı.
 30 Kasım 2019 19:52
Yazdır
Milyonerlerin toplam mevduatı 180 milyar lira arttı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ekim sonu itibarıyla 213 bin 990 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 10 ayda 33 bin 864 kişi arttı. Milyonerlerin toplam mevduatı ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 289 milyar 779 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 27 bin lira oldu. 2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 10 aylık dönemde 179 milyar 920 milyon lira artış kaydetti.

YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONERLERE 30 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ EKLENDİ

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 10 ayda 30 bin 116 artarak 191 bin 916'ya ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 199 milyar 102 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 508 milyar 747 milyon lirası yerel para cinsi, 679 milyar 62 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 11 milyar 293 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 248 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ekim sonu itibarıyla 22 bin 74'e ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 3 bin 748 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 90 milyar 677 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 9 milyar 856 milyon lirası yerel para, 80 milyar 353 milyon lirası yabancı para ve 467 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 108 bin lira olarak hesaplandı.

False
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Et tavukları 'akıllı' kümeslerde yetişiyor
30 Kasım 2019 21:56		 Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi
30 Kasım 2019 19:04
Onur Air: İstanbul Havalimanı, şirketimize ivme kazandırdı
30 Kasım 2019 17:39		 Yılın son ayı yoğun ekonomi gündemiyle başlayacak
30 Kasım 2019 17:31
Türkiye turizminde 2020'de 'rekor' beklentisi
30 Kasım 2019 17:19		 Bir ay içerisinde ortaya çıkmazsa 70 milyonu alamayacak
30 Kasım 2019 17:14
Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
30 Kasım 2019 16:41		 Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması
30 Kasım 2019 15:49
Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı
30 Kasım 2019 15:15		 İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılı itibariyle 1 milyon 370 bin kişi işe yerleştirildi
30 Kasım 2019 11:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Edirne'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı22:11 - İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak: 2 polis yaralı22:06 - Artvin'deki çifte köprüler tarihe meydan okuyor22:01 - Dünyadaki bütün kültürleri makamında topladı21:56 - Et tavukları 'akıllı' kümeslerde yetişiyor21:50 - Denizli Büyükşehir'den 3 bin öğrenciye eğitim yardımı21:43 - Kilis'te yakıtlar hava kirliliğini arttırıyor21:37 - İzmir'de ateşli maç! 4 gol 1 kırmızı...21:31 - İranlı Mesut Mevlevi cinayetinde yeni gelişme21:26 - İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
21:21 - Cilt sanatı üstadı İslam Seçen vefat etti21:16 - Kapadokya'da balon turlarına yoğun ilgi21:11 - Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı21:06 - Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı21:01 - Rabia Naz'ın babası hakkında yeni soruşturma20:56 - Minik kardeşler Maya ile Lara, 8 dil biliyor20:51 - EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu20:46 - Cumhurbaşkanı onayladı: Türkiye'de ilk kez yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık
Bakan Selçuk: Formasyon, öğretmenlik hakkı kazanlara ücretsiz verilmeli
Emekli ve eşi emlak vergisinden muaf
Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar geliyor
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
Bakan Gül: 2020'de, görevde yükselme sınavı açacağız
YAÜ Rektörü: Bana yapılan hakaretleri kesmişler
6 milyon lirayı zimmetine geçiren icra müdürüne 30 yıl hapis
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efsane cuma 7
awm 1
Microsoft Security Essentials 1
çılgın orman 1
öykü 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
papiss cisse 1
su elçileri 1
sosyal 2
John Wick 3 Parabellum 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam