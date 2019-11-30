Polis memuru, kick boksta dünya ikincisi oldu
Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, polis memuru Nurettin Diler, ikincilik elde etti.
|30 Kasım 2019 19:58
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Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, polis memuru Nurettin Diler, ikincilik elde etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'da düzenlenen "Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na", 70 ülke ve 1250 sporcunun katıldığı belirtildi.
Açıklamada şampiyonada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 29 yaşındaki polis memuru Nurettin Diler'in, 63 kiloda dünya ikincisi olduğu vurgulanarak, "Diler, turnuvadaki eleme müsabakalarında, Kanada ve Kırgızistanlı rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsrailli rakibini 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Finalde ise Macar rakibine yenilerek, dünya şampiyonasını ikinci olarak tamamladı." ifadelerine yer verildi.
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