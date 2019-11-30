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Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek

Oyuncu Ahmet Yenilmez, sanatçı Zülfü Demirtaş ile tiyatro oyuncusu ve yazar Ebru Ergün, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti.
 30 Kasım 2019 20:03
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Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek

Sanatçılar, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine ziyaretleriyle destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu sanatçısı Zülfü Demirtaş, tiyatro oyuncusu ve yazar Ebru Ergün, anneleri ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Anne ve babalarla bir süre sohbet eden sanatçılardan Yenilmez, eyleme katılan bir babanın elini öptü. Yenilmez, burada yaptığı açıklamada, sebep ne olursa olsun Diyarbakır'a gelen herkesin anneleri ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Anneleri daha önce de ziyaret ettiğini ve kente her geldiğinde bunu tekrarlayacağını belirten Yenilmez, "Buranın unutulmaması lazım. Vatandaşlarımızın da buraya gelmesi lazım. Biz burada hal hatır sormalıyız, 'İhtiyacınız eksiğiniz var mı?' demeliyiz." diye konuştu.

Yenilmez, annelerin direnişini desteklediğini ifade ederek "Annelerin başlatmış olduğu benim duruşum, benim direnişim. Ben sahnede direneceğim, onlar burada direnecek. Arada bir de gelip böyle anne kokusu alacağız. Ciğerlerimizi doldurup gideceğiz." şeklinde konuştu.

Yenilmez, annelerin sesini duyurmaya çalışan basın mensuplarına da teşekkür etti.

Sanatçı Demirtaş: "Bir olmamız lazım"

Sanatçı Zülfü Demirtaş da millet olarak kendilerinden başka dostlarının olmadığını, yaralarını kendilerinin sarması gerektiğini dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben Zaza'yım eşim de Türk, Türkiye'de bir ayrışmanın olamaz. Dışarının, yabancının oyunuyla, içimizdeki satılmışların oyunuyla bu iş çözülmez. Nice annelerin ciğeri yandı. Bizim bir olmamız lazım. Allah ülkemize barış, sükunet, refah ve huzur versin. Bunu da biz başaracağız, başkası değil. Allah bu anaların ciğerlerine su serpsin yavruları inşallah gelsin. Bizim birlik ve beraberlikten başka şansımız yok."

Yenilmez ve beraberindekiler, ziyaretin ardından güvenliği sağlayan polislerle de bir süre sohbet etti.
Anadolu Ajansı
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