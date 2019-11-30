Personel müdürü, cinsel saldırıdan tutuklandı
|30 Kasım 2019 20:13
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Karabük'te bir markette personel müdürü olarak görev yapan T.E., aynı iş yerinde kasiyer olarak çalışan genç kıza cinsel saldırıda bulunup, tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir marketin personel müdürü olan evli ve 1 kız çocuğu babası T.E., iddiaya göre, aynı markette kasiyerlik yapan Ü.Y. (23) ile gönül ilişkisi yaşadı. Yine iddiaya göre, T.E, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Ayrılmak isteyen Ü.Y.'ye, fotoğrafları ile yazışmalarını kullanarak, şantaj yaptı. Tehditle cinsel saldırılarına da devam etti.
Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Ü.Y., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan T.E., iddiaları yalanlayarak, Ü.Y. ile kendi isteğiyle birlikte olduklarını ileri sürdü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.E., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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