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Tıp tarihine geçmişti... Nakil kollarıyla yaşama tutunuyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal (37), yaşamını, 9 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Türkiye'deki çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, tüm işlerini başkalarına ihtiyaç duymadan yapabilmenin sevincini yaşadığını belirtip, şu an 5 yaşında olan oğluna isim olarak nakli yapan doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdiğini söyledi.
 30 Kasım 2019 20:28
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Tıp tarihine geçmişti... Nakil kollarıyla yaşama tutunuyor

Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. 9 yıldan beri nakil edilen iki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, koyunlarının bakımını yapıyor, bahçesinden odun getirip, baltayla kırabiliyor, otomobil, traktör, motosiklet kullanabiliyor, tarlasını tırpanla bile biçebiliyor.

'ÇOCUKLARIMIN ELİNDEN TUTARAK OKULA GÖTÜREBİLİYORUM'

Hayat mücadelesini asla bırakmayan, normal bir vatandaş gibi günlük yaşantımı kimsenin yardımı olmadan sürdürebildiğine dikkat çeken Topal, şöyle dedi:

"2 yıl, kolsuz olarak yaşadım. Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişiyim. 9 yıldır nakil olan kollarımla yaşantımı devam ettiriyorum. Odun kırabiliyorum, traktör, otomobil, motosiklet kullanabiliyorum, küçükbaş hayvanlarıma bakabiliyorum. Normal bir vatandaş gibi günlük yaşantımı kimsenin yardımı olmadan sürdürebiliyorum. Daha önemlisi oğlum Ömer Özkan'ı ve kızım Necmiye Topal'ın elinden tutarak okula, parka götürebiliyorum. Saçlarını okşayabiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Bunlar benim için hepsi bir hayaldi. Çok şükür organ bağışı sayesinde 2010 yılında yapılan nakille tüm her şeyimi kendim yapabiliyorum. Allah kimseyi bir ele muhtaç etmesin. Kimseye muhtaç olmadan eşimle çocuklarımla mutlu bir şekilde hayatımı sürdürüyorum."

Geçmişteki acıyı bir daha yaşatmaması için Allah'a dua ettiğini ifade eden Topal, "Her şeyi yapabilirken, bir anda hiç bir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Mecburen bir arayış içine giriyorsunuz. Allah, bu acıyı kimseye yaşatmasın. Bunları yaşamak çok zordur. Çocuklarım için mücadeleye devam ettim. Benim için 'Artık, mektup yazamaz' diyorlardı. Ancak, nakil yapılan kollarım sayesinde, mektup yazabildiğim gibi, imzamı da atabiliyorum. Kalemi istediğim şekilde kullanabiliyorum" diye konuştu.

'NAKLİ YAPAN DOKTORUN İSMİNİ OĞLUNA VERDİ'

Nakil yapılarak yeniden iki koluna kavuşan Topal, ameliyatını gerçekleştiren doktorun adı ve soyadını oğluna verdiğini dile getirip şunları söyledi:

"2014 yılında bir oğlum dünyaya geldi. Oğluma, bana kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdim. Oğlum Ömer Özkan Topal, şu an anaokuluna gidiyor. Oğluma onun adını vererek ismini yaşatıyorum. Çok mutluyum. Türkiye'deki 4'üncü çift kol nakli geçen 27 Kasım'da Yusuf Oğuz Şimşek'e yapıldı. O da benim gibi 6 aydan sonra yavaş yavaş ellerini kullanmaya başlayacak. Halkımız organ bağışına duyarlı olması gerekiyor. Bağışlanan her organ nakil bekleyen hastalar için umut oluyor. Yaşarken bırakabileceğimiz en güzel miras, organ bağışıdır. Organ bağışı her zaman hayat kurtarır" dedi.
DHA
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