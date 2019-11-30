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Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Aralarında husumet bulunan iki ailenin silahlı kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ
 30 Kasım 2019 20:40
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Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Van'da husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Tuşba ilçesindeki Açık Oto Pazarı'nda karşılaşan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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