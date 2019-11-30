Minik kardeşler Maya ile Lara, 8 dil biliyor
|30 Kasım 2019 20:56
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Dilbilimci Ferhat Yıldız ile tercümanlık yapan eşi Malgorzata Yıldız çiftinin kızları Maya ve Lara, 8 dil biliyor. Babalarının ana dili olan Türkçe ve annelerinin ana dili Lehçe'nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen minikler, görenleri hayrete düşürüyor. Hedeflerinin kızlarına 15 dil öğretmek olduğunu söyleyen Ferhat Yıldız, "Bizim çocuklarımız, diğer çocuklardan daha zeki değil. Sadece doğru eğitim alıyorlar. Çocukların öğrenme kapasiteleri yetişkinlere göre daha gelişmiş, onların tek ihtiyacı olan şey sağlık eğitim alabilmeleri. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan çocukları, aldıkları ders boyunca eğlendirmek ve onların sıkılmamalarını sağlamak. Bunu başarınca öğrenme hevesleri hiç kaybolmuyor" dedi.
'YURT DIŞINDAN DAVETLER ALIYORUZ'
Yurt dışından davetler aldığını belirten Ferhat Yıldız, "Bundan sonraki hedefimiz, eğitim çalışmalarımıza yurt dışında devam etmek. Her dünya insanına, her dili öğretmek gibi hedefimiz var. Bunun için çalışıyoruz ve bu amaçla bir internet sitesi kurduk. Herkese, öğrenmek istediği, öğretmek için ihtiyaçları olan şeyi vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. Bu amaçla dünyaca ünlü online video izleme sitesi YouTube'da bir kanal oluşturduklarını aktaran Yıldız, kısa sürede 340 bin aboneye ulaştıklarını söyledi.
Anne Malgorzata Yıldız da, evin içinde tüm dillerin aktif olarak konuşulduğunu söyleyerek, "Pratik yapmak bir dili öğrenmek için oldukça önemlidir. Ben, çocuklarla ana dilim olan Lehçe konuşuyorum, babaları da Türkçe konuşuyor, her ikimizin de Almanca ve diğer dillerle konuştuğu zamanlar da oluyor. Böylece çocuklar öğrendikleri dilleri bizimle pratik ediyorlar" dedi.
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