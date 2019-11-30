Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı

İstanbul Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

BODRUM KATINDA HASAR MEYDANA GELDİ

Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan 4 katlı Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada panik yapan bazı vatandaşlar da meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. İtfaiye ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı. Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

MASUMİYET MÜZESİ NASIL KURULDU?

Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk'un hem yazdığı bir roman hem de yaptığı bir müzedir. Pamuk 1990'lardan itibaren romanı ve müzeyi baştan beri birlikte düşündü. 1974 ile 2000'lerin başı arasında geçen aşk romanı, biri zengin diğeri orta halli iki aile üzerinden geçmişe dönüşler ve hatıralarla birlikte 1950-2000 arası İstanbul hayatını anlatıyor. Müzede ise romanda anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, işittiği, gördüğü, biriktirdiği, hayal ettiği şeyler dikkatle düzenlenmiş kutu ve vitrinlerde sergileniyor.