Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.
|30 Kasım 2019 21:11
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
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