Kapadokya'da balon turlarına yoğun ilgi
|30 Kasım 2019 21:16
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Kapadokya'da sıcak hava balonları, bölgede turizm sektöründe önemli bir konuma geldi.
Günde ortalama 150'ye yakın sıcak hava balonunun uçuş yaptığı Kapadokya bölgesi, dünyanın bu alanda uçuşların sağlıklı bir şekilde yapılabildiği birkaç önemli merkezden biri durumunda. Bu yıl sonuna kadar 75 milyon dolarlık bir ekonomik getiri sağlaması beklenen sıcak hava balon turları, dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistlerin vazgeçilmezi oldu.
Turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren konakladıkları otellerden çıkarak, Göreme ve Çavuşin'de peribacalarıyla kaplı alanlarda balon turuna katılıyor.
Turistler, uçuş hazırlıklarını ilgiyle izledikleri balonlarla daha sonra havalanarak, Kapadokya'yı gökyüzünden izliyor. Balona binmeye çekinenler de balon turlarını ilgiyle takip ediyor. Turistler, gökyüzünü süsleyen balonları arkalarına alarak Kapadokya manzarası eşliğinde fotoğraf çektirmek için yarışıyor.
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