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İranlı Mesut Mevlevi cinayetinde yeni gelişme

Şişli'de İran uyruklu Masous Molavi Vardanjani öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldürmeye yardım" tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
 30 Kasım 2019 21:31
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İranlı Mesut Mevlevi cinayetinde yeni gelişme

Şişli'de 14 Kasım'da öldürülen İranlı Mesut Mevlevi cinayetine ilişkin olarak gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesi alınmak üzere nöbetçi terör savcılığına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli için ise aynı suçlardan adli kontrol talebinde bulunuldu.

ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜLER

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti.

Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

DHA
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