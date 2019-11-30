İranlı Mesut Mevlevi cinayetinde yeni gelişme
|30 Kasım 2019 21:31
|Yazdır
Şişli'de 14 Kasım'da öldürülen İranlı Mesut Mevlevi cinayetine ilişkin olarak gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesi alınmak üzere nöbetçi terör savcılığına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli için ise aynı suçlardan adli kontrol talebinde bulunuldu.
ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜLER
Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti.
Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rabia Naz'ın babası hakkında yeni soruşturma
30 Kasım 2019 21:01
|Kaçak ilaçların prospektüslerini kendileri hazırlamışlar
30 Kasım 2019 16:01
|Seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı
30 Kasım 2019 15:53
|Polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı
28 Kasım 2019 22:51
|Kardeş cinayetinde rapor karmaşası sürüyor
28 Kasım 2019 21:23
|Eşini tekme tokat dövmüştü! Serbest bırakıldı
28 Kasım 2019 21:18
|Diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası
28 Kasım 2019 20:10
|Babuna kardeşler savunma yaptı
28 Kasım 2019 19:06
|Mesut Mevlevi'nin katili MİT operasyonuyla yakalandı
27 Kasım 2019 23:41
|Lise öğrencisi can vermişti! 'Keşke ben ölseydim'
27 Kasım 2019 23:02